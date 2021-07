DGAP-News: Cliq Digital AG





Dienstag, den 3. August 2021, seine Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2021 veröffentlichen.

CLIQ Digital AG (CLIQ.DE, ISIN: DE000A0HHJR3 , WKN: A0HHJR ), ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Entertainment-Dienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Games, Sport- und Filminhalten anbietet, wird am, seine Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2021 veröffentlichen. Ben Bos, Mitglied des Vorstands, wird die Finanzergebnisse (Q2/H1) von CLIQ Digital im Rahmen einer Telefonkonferenz präsentieren. Diese Telefonkonferenz beginnt um 14:00 Uhr MESZ und wird in englischer Sprache stattfinden. Nach Vorstellung der aktuellen Zahlen folgt eine Q&A-Runde. Fragen können entweder bereits im Vorfeld oder direkt während des Calls per E-Mail an investors@cliqdigital.com übermittelt werden.



Die Ergebnisse sowie eine begleitende Präsentation werden im Vorfeld gegen 7:30 Uhr MESZ auf unserer Website (https://cliqdigital.ag/investors) verfügbar sein.



Über den folgenden Link können sich die Teilnehmer registrieren und erhalten im Anschluss personalisierte Zugangsdaten:



https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Q-C_FGWbRaGHCUdUCFrrEg



Eine Aufzeichnung wird im Nachgang der Telefonkonferenz über https://cliqdigital.ag/investors/financials verfügbar sein.



Finanzkalender 2021:



Quartalsmitteilung Q2/6M 2021 & Telefonkonferenz

Dienstag

3. August 2021

Quartalsmitteilung Q3/9M 2021 & Telefonkonferenz

Dienstag

2. November 2021











Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an



CLIQ Digital AG



Investor Relations



Sebastian McCoskrie



Mob.: +49 151 52043659



s.mccoskrie@cliqdigital.com



www.cliqdigital.ag/investors



Deekeling Arndt Advisors in Communications GmbH (PR-Berater)



Daniela Münster



Mob.: + 49 174 3358111



daniela.muenster@deekeling-arndt.com



www.deekeling-arndt.com







Über CLIQ Digital:



CLIQ Digital (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport und Filminhalten anbietet. Das Unternehmen verfügt über langjährige und erfolgreiche Erfahrung als digitaler Marketing-Experte und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. CLIQ Digital ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigt 100 Mitarbeiter aus 29 verschiedenen Nationen (Stand: 31. Dezember 2020). Das Unternehmen ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Betreiber von Netzwerken, Content-Produzenten sowie für Publisher und Payment Service Provider. CLIQ Digital hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona und Tequesta, Florida. Das Unternehmen ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A0HHJR3) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.



























