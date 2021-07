DGAP-Ad-hoc: Porsche Automobil Holding SE / Schlagwort(e): Prognose/Jahresergebnis





Porsche Automobil Holding SE: Anpassung der Prognose für das Konzernergebnis nach Steuern 2021





29.07.2021 / 07:46 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Porsche Automobil Holding SE: Anpassung der Prognose für das Konzernergebnis nach Steuern 2021



Die Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), Stuttgart, geht für das Geschäftsjahr 2021 nunmehr von einem Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von 3,4 Milliarden Euro bis 4,9 Milliarden Euro aus. Die Anpassung der Prognose erfolgt auf Grundlage des aktualisierten Ausblicks der Volkswagen AG, Wolfsburg, für das Geschäftsjahr 2021.



Aufgrund der Kapitalbeteiligung der Porsche SE an der Volkswagen AG in Höhe von rund 31,4 Prozent wird das Ergebnis des Porsche SE Konzerns maßgeblich von dem der Porsche SE zuzurechnenden at Equity-Ergebnis und damit von der Ergebnissituation des Volkswagen Konzerns beeinflusst.



Bestehende Unsicherheiten in Bezug auf die Covid-19-Pandemie, operative Risiken, wie z.B. der Engpass an Halbleitern, sowie weitere mögliche Sondereffekte im Zusammenhang mit der Dieselthematik führen weiterhin zu erheblichen Einschränkungen der Prognosegenauigkeit.









Kontakt:



Frank Gaube



Leiter Investor Relations



+49-711-911-11046



frank.gaube@porsche-se.com

Kontakt:Frank GaubeLeiter Investor Relations+49-711-911-11046frank.gaube@porsche-se.com













29.07.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de