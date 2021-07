DGAP-Ad-hoc: RWE Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung





Essen, 30. Juli 2021





Angesichts des Geschäftsverlaufs in der ersten Jahreshälfte 2021 hat der Vorstand der RWE AG die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2021 angepasst:





Der Unternehmensbereich Energiehandel hat im ersten Halbjahr aufgrund einer starken Handelsperformance ein außerordentlich hohes bereinigtes EBITDA von 525 Mio. € erzielt. Die ursprüngliche Prognose vom März 2021 sah einen Korridor von 150 bis 350 Mio. € für das Gesamtjahr vor. RWE hebt den Ausblick für den Energiehandel für das Geschäftsjahr 2021 an und erwartet ein Ergebnis deutlich über 350 Mio. €.





Der EBITDA-Ausblick für die übrigen Segmente bleibt unverändert.





Auf Konzernebene erwartet RWE ein bereinigtes EBITDA von 3,0 bis 3,4 Mrd. € (bisher: 2,65 bis 3,05 Mrd. €); im Kerngeschäft von 2,15 bis 2,55 Mrd. € (bisher: 1,8 bis 2,2 Mrd. €). Der Ausblick für das bereinigte EBIT steigt auf 1,5 bis 1,9 Mrd. € (bisher: 1,15 bis 1,55 Mrd. €) und es wird ein bereinigtes Nettoergebnis von 1,05 bis 1,40 Mrd. € (bisher: 0,75 bis 1,10 Mrd. €) für das Geschäftsjahr 2021 angenommen.





Am 12. August 2021 wird RWE den Zwischenbericht über das erste Halbjahr 2021 veröffentlichen.





