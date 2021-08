DGAP-News: Cliq Digital AG





Weltweiter 5-Jahres-Lizenzvertrag für Blacknuts Multiscreen Cloud Gaming Service



Star Wars: The Force Unleashed II und andere Disney-Spiele, um weitere Mitglieder für das All-in-One-Portal zu gewinnen



Mehr als 500 Premium-Cloud-Spiele, monatlich kommen neue Titel hinzu



Mitglieder können jedes mit dem Internet verbundene Gerät in eine hochauflösende Spielkonsole verwandeln, um online mit anderen Spielern auf der ganzen Welt zu spielen

Die CLIQ Digital AG (CLIQ.DE, ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR), ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport- und Filminhalten anbietet, hat einen Fünf-Jahres-Lizenzvertrag unterzeichnet, der ab Anfang 2022 Cloud-Gaming für mehr als 500 hochwertige Spieletitel auf seinen All-in-One-Portalen in allen Ländern ermöglicht.



Weltweit können Mitglieder des All-in-One-Portals Cloud Games auf allen internetfähigen Geräten, einschließlich iOS-Geräten, spielen. Die Technologie ermöglicht es den CLIQ-Mitgliedern somit, Spiele ohne vorherigen Download zu spielen. Die neuen Cloud-Spiele erfordern weder eine Installation noch zusätzlichen Speicherplatz, haben keine In-Game-Käufe und sind für alle Verbindungsgeschwindigkeiten von 6MB/s bis zu 5G verfügbar.



Nach Angaben des Daten- und Analyseunternehmens Ampere waren 53 % aller neu auf den Markt gebrachten Spiele (einschließlich Konsolenspiele wie Xbox und Playstation sowie Online-Spiele) reine Streaming-Spiele. Dies unterstreicht die aktuelle Nachfrage auf dem Markt und beweist, dass die Strategie von CLIQ im Einklang mit den Marktentwicklungen steht. Laut Ampere entfiel von allen im Juli 2021 neu hinzugekommenen Titeln der größte Anteil auf Blacknut mit insgesamt 17 %.



Das beliebteste Genre von Blacknut ist Sport mit einem Anteil von mehr als 30 % an der Gesamtspielzeit, aber nur 5 % an der Gesamtzahl. Das beliebteste Genre in Bezug auf die Anzahl der Spiele ist Puzzles. Der neue geräte- und genreübergreifende Spielekatalog umfasst Titel von mehr als 60 internationalen Publishern, darunter Disney, Focus Home Interactive, Daedelic Entertainment, Milestone, Deep Silver, Crytek, Nacon und Gameloft. Das preisgekrönte Line-up umfasst beliebte Titel wie "Star Wars: The Force Unleashed II", "LEGO Star Wars: Die komplette Saga", "Modern Combat 5: Blackout", "Minion Rush: Ich - Einfach unverbesserlich", "LEGO Indiana Jones: Die legendären Abenteuer", "Landwirtschafts-Simulator 19" und "Ken Follett: Die Säulen der Erde". Blacknut wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Bretagne (Cesson-Sévigné). Das Unternehmen ist derzeit in mehr als 40 Ländern in Europa, Asien und Nordamerika tätig.



Laut Statista stellen mobile Spiele das mit Abstand größte Segment des gesamten Videospielmarktes dar und haben ein enormes Wachstumspotenzial für die kommenden Jahre. Statista prognostiziert eine jährliche Wachstumsrate von 10,02 % (CAGR 2021-2025), was zu einem voraussichtlichen Gesamtmarktvolumen von 160.639 Mio. US-Dollar bis 2025 führt.



Stellungnahme von Ben Bos, Mitglied des Vorstands:



"Mit dieser Vereinbarung erweitert CLIQ seine Spielekategorie um ein wichtiges Segment, um neue Mitglieder zu gewinnen. Wir wollen unsere Abonnenten mit einigen der innovativsten Unterhaltungsdienste auf dem Markt unterhalten. Unser neues Zusatzangebot für Cloud-Gaming ist vollständig integriert, bequem und unbegrenzt - und schafft damit einen echten Mehrwert für unsere Mitglieder. Das Angebot dieser zukunftsweisenden Cloud-Gaming-Technologie wird die Attraktivität unserer Spielekategorie erheblich steigern."



Finanzkalender 2021:



Quartalsmitteilung Q3/9M 2021 & Telefonkonferenz

Dienstag

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an



CLIQ Digital AG



Investor Relations



Sebastian McCoskrie



+49 151 52043659



s.mccoskrie@cliqdigital.com



www.cliqdigital.ag/investors



Deekeling Arndt Advisors in Communications GmbH (PR-Berater)



Daniela Münster



+49 174 3358111



daniela.muenster@deekeling-arndt.com



www.deekeling-arndt.com



Über CLIQ Digital:



CLIQ Digital (www.cliqdigital.com) ist ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport und Filmen anbietet. Das Unternehmen verfügt über langjährige und erfolgreiche Erfahrung als digitaler Marketing-Experte und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. CLIQ Digital ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigt 100 Mitarbeiter aus 29 verschiedenen Nationen (Stand: 31. Dezember 2020). Das Unternehmen ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Betreiber von Netzwerken, Content-Produzenten sowie für Publisher und Payment Service Provider. CLIQ Digital hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona und Tequesta, Florida. Das Unternehmen ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A0HHJR3) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.



























