FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT



WKN: 576590



ISIN: DE0005767909



Verhandlungen über die Fortführung des Fernwärmebezugsvertrages



Bei den begonnenen Verhandlungen des FHW über die Fortführung des am 31. März 2023 auslaufenden Fernwärmebezugsvertrages, der für das Unternehmen von wesentlicher Bedeutung ist, zeichnet sich ab, dass es zu einer deutlichen Erhöhung des vom FHW zu zahlenden Preises für den Wärmebezug kommen kann. Die Auswirkungen auf die Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des FHW lassen sich derzeit noch nicht konkret abschätzen, da diese weiteren Einflussfaktoren unterliegen, deren künftige Entwicklung abzuwarten ist. Zudem wird das Unternehmen alternative Handlungsoptionen prüfen. Allerdings kann aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen werden, dass sich aus den geschilderten Gründen Belastungen, die gegebenenfalls auch erheblich sein können, für künftige Periodenergebnisse des FHW ergeben.



Berlin, den 20. Aug. 2021



FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT



Der Vorstand



Weigandufer 49 - 12059 Berlin

















