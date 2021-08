DGAP-News: Medios AG





/ Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges













Medios AG: Beschleunigter Roll-out der digitalen Plattform mediosconnect

















25.08.2021 / 11:00









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Pressemitteilung



Medios AG: Beschleunigter Roll-out der digitalen Plattform mediosconnect



Berlin, 25. August 2021 - Die Medios AG ("Medios"), der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, hat seine digitale Plattform mediosconnect in einem dritten Bundesland eingeführt. Damit hat das Unternehmen den Roll-out des innovativen Bestell- und Abrechnungsportals für individualisierte Arzneimittel deutlich beschleunigt. Neben der regionalen Expansion von mediosconnect wird zeitnah auch die Integration zusätzlicher Indikationsgebiete erfolgen.



Als digitale Plattform verbindet mediosconnect Ärzte und Ärztinnen, spezialisierte Apotheken sowie Krankenkassen und vereinfacht Bestell- und Abrechnungsprozesse für komplexe und individualisierte Arzneimittel. Die Anzahl der über mediosconnect abgewickelten Bestellungen und Abrechnungen pro Monat wurde auf knapp 20.000 gesteigert, im ersten Quartal 2021 waren es circa 12.000 bis 16.000 pro Monat.



Christoph Prußeit, Chief Innovation Officer (CINO) der Medios AG: "Wir freuen uns über den weiteren Roll-out unserer Plattform mediosconnect. Die regionale Expansion erfolgt schneller als geplant, was insbesondere durch das große Engagement der beteiligten Mitarbeiter:innen ermöglicht wird. Mit dem Portal bieten wir unseren Partnern eine innovative Softwarelösung zur digitalen Abwicklung des Bestell- und Abrechnungsprozesses. Durch die neu geschaffene Position des Digital Health Managers in der Medios AG profitieren die Nutzer:innen von mediosconnect zudem von unserer umfassenden Fachexpertise. Die geplante Erschließung weiterer Indikationsgebiete wird uns und unseren Partnern gemeinsames zusätzliches Wachstum ermöglichen."



Wachstumschancen durch Digitalisierung des Gesundheitssystems



So bietet insbesondere die Digitalisierung des Gesundheitswesens mittel- und langfristig attraktive Wachstumschancen. Ziel von Medios ist es, diesen Wandel aktiv mitzugestalten. Dazu wird das Unternehmen weiterhin in die Digitalisierung und die Weiterentwicklung der Branchenplattform mediosconnect investieren.



-------------------



Über Medios AG



Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen und im Auswahlindex SDAX (Prime Standard) gelistet (ISIN: DE000A1MMCC8).



www.medios.ag



Kontakt



Claudia Nickolaus



Head of Investor & Public Relations



Medios AG



Heidestraße 9 | 10557 Berlin



T +49 30 232 566 800



c.nickolaus@medios.ag

www.medios.ag





Nikolaus Hammerschmidt



Senior Consultant Investor & Public Relations



Kirchhoff Consult AG



Borselstraße 20 | 22765 Hamburg



T +49 40 609 186 18



nikolaus.hammerschmidt@kirchhoff.de

www.kirchhoff.de



Disclaimer



Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.



























25.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de