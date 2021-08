DGAP-Ad-hoc: Media and Games Invest SE / Schlagwort(e): Sonstiges





Freitag, 27. August, 2021 - Offenlegung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Abschluss der Übernahme von Smaato ist für den 1. September 2021 vorgesehen und liegt damit deutlich vor dem Zeitplan, da alle erforderlichen Genehmigungen der Ämter und Aufsichtsbehörden vorliegen.



Die digitale Werbetechnologie-Plattform von Smaato wird das programmatische SaaS-Angebot und das EBITDA-Margen-Profil von MGI weiter stärken.



Aufgrund der starken Umsatz- und Margenentwicklung im Mediengeschäft hat das Board of Directors beschlossen, die Aktivitäten der margenschwachen und nur langsam wachsenden deutschen Influencer- und auf manuelles Performance-Marketing ausgerichteten Einheit einzustellen, die ca. 6,5% des Konzernumsatzes im Q2 2021 ausmacht.



Infolgedessen wird erwartet, dass die Gewinnmargen des Mediensegments in Zukunft weiter steigen werden.



Die Prognose für 2021 (einschließlich Smaato) von 234-254 Mio. EUR Umsatz und 65-70 Mio. EUR adj. EBITDA bleibt für das Gesamtjahr 2021 unverändert (die vorzeitige Übernahme von Smaato kompensiert die Kosten der Schließung der deutschen Influencer- und Performance-Marketing-Einheit).



27. August, 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" oder die "Gesellschaft", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurter Wertpapierbörse) erwartet den Abschluss der Übernahme von Smaato, einer Technologieplattform für digitale Werbung, zum 1. September 2021. Da alle erforderlichen Genehmigungen der Ämter und Aufsichtsbehörden früher als erwartet erteilt wurden, kann der Abschluss schneller als geplant stattfinden. Smaato wurde von Shanghai Qiugu Investment Partnership (Limited Partnership) verkauft. Nach der Ankündigung der Transaktion am 21. Juni 2021 hat MGI 99,9 % an Smaato (was allen Aktien von Smaato mit Ausnahme einer Aktie entspricht) von der s Holdinggesellschaft "Shanghai Yi Qiu Business Management Co., Ltd" erworben. Für die verbleibende eine Aktie wurde eine Call Option vereinbart, die von MGI ab dem 31. März 2022 ausgeübt werden kann.

Mit ihrem Mediensegment Verve Group, das im zweiten Quartal 2021 51 % des Gesamtumsatzes von MGI erwirtschaftete, baut MGI eine globale, transparente, vertikale, programmatische Omnichannel-SaaS-Plattform auf, die die gesamte Wertschöpfungskette im Mediensektor vom Werbetreibenden bis zum Publisher abdeckt und dabei eine Buy-and-Build-Strategie umsetzt. Da das programmatische Mediengeschäft auf einem Software-as-a-Service (SaaS)-Prinzip basiert, ist es sehr gut skalierbar, erreicht hohe Margen und eine starke Kundenbindung. Die bisherige Erfolgsbilanz von MGI bestätigt dies.

Nach der Akquisition von Smaato sowie der starken Entwicklung des programmatischen Geschäfts der Verve Group und unter Berücksichtigung der anhaltenden schwachen Performance der Influencer- und auf manuelles Performance-Marketing ausgerichteten Aktivitäten hat das Board of Directors der MGI die Entscheidung getroffen, sich innerhalb des Mediensegments vollständig auf das programmatische Geschäft zu konzentrieren und die Aktivitäten der Influencer- und Performance-Marketing-Einheit einzustellen. Das einstellige oder nicht vorhandene Wachstum und die niedrigen bis lediglich ausgeglichenen EBITDA-Margen konnten nicht mit dem skalierbaren, schnell wachsenden und margenstarken programmatischen Geschäft der Verve Group mithalten, das in Q2"2021 ein Umsatzwachstum von 159% gegenüber Q2"2020 und ein beschleunigtes Wachstum der adj. EBITDA-Marge auf 16% in Q2"2021 (Q2 2020: 11%) verzeichnete (in diesen Zahlen ist die Akquisition von Smaato noch nicht berücksichtigt). Influencer- und das auf manuelles Performance-Marketing ausgerichtete Geschäft sind Geschäftsbereiche, die sich als weit weniger skalierbar erwiesen haben als das programmatische SaaS-Geschäft der Verve Group. Sie erfordern eine hohe Personalintensität und weisen im Vergleich zu den SaaS-Geschäftsbereichen Games und Media geringere Margen auf. Die Einstellung der deutschen Influencer- und Performance-Marketing-Einheit betrifft ca. 6,5% des MGI-Umsatzes (basierend auf den Finanzzahlen für Q2 2021, die Smaato nicht enthalten) und wird circa 10% der weltweiten MGI-Mitarbeiter betreffen, die aufgrund der Einstellung des Geschäftsbereichs entlassen werden. Da die Einheit viele manuelle Arbeitsabläufe umfasst, ist die Zahl der Beschäftigten im Vergleich zur Höhe der Einnahmen relativ hoch, was zum niedrigen Margenprofil des Geschäfts führt.

Das Board of Directors hat außerdem beschlossen, die Aktivitäten der MGI vollständig auf die synergetischen Gaming- und programmatischen Medienaktivitäten zu konzentrieren, da hier das Wachstum und das EBITDA-Profil am stärksten sind. Infolgedessen wird erwartet, dass sich die Gewinnmargen der Verve Group weiter verbessern werden.