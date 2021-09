DGAP Stimmrechtsmitteilung: First Sensor AG















First Sensor AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

















09.09.2021 / 13:34







Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.









Herr John Addis, Vereinigte Staaten von Amerika hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 09.09.2021 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 02.09.2021 über Folgendes informiert:



1. Die Investition dient der Erzielung von Handelsgewinnen, wobei die Umsetzung strategischer Ziele nicht ausgeschlossen wird;



2. wir beabsichtigen derzeit, innerhalb der nächsten zwölf Monate, weitere Stimmrechtsaktien der First Sensor AG zu erwerben, aber behalten uns das Recht vor, in Zukunft darauf zu verzichten;



3. als ein wesentlicher Aktionär ihres Unternehmens sind wir daran interessiert, eine gute Beziehung mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat zu unterhalten. Wir beabsichtigen derzeit nicht, auf die Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat der First Sensor AG Einfluss zu nehmen, aber behalten uns das Recht vor, dies in Zukunft zu tun; und



4. wir streben derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur (insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen-und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik) der First Sensor AG an, aber behalten uns das Recht vor, dies in Zukunft zu tun.



Der indirekte Erwerb der Stimmrechte durch FourWorld Capital Management LLC and John Addis wurde durch Eigenmittel und Fremdmittel (der direkten Erwerber) finanziert.





























