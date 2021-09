DGAP-Ad-hoc: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung





Die CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3) hebt die Prognose für die Bruttoumsatzerlöse und das EBITDA für das Geschäftsjahr 2021 an.



Nach einem sehr starken ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 und basierend auf der anhaltenden Entwicklung und dem dynamischen Marktumfeld bis mindestens zum Jahresende erwartet CLIQ Bruttoumsatzerlöse von ca. 145 Mio. Euro (bisher: mindestens 140 Mio. Euro), was einem Wachstum von 36 % gegenüber 2020 entspricht.



Das EBITDA wird voraussichtlich auf ca. 26 Mio. Euro steigen (bisher: ca. 22 Mio. Euro), was einem Wachstum von 60 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.



Alle anderen Prognosen für 2021 bleiben unverändert.







Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Der Finanzbericht Q3/9M 2021 wird am 2. November 2021 veröffentlicht.



