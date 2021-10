DGAP-News: ENCAVIS AG





Corporate News



SCOPE Ratings bestätigt ihr "Investment Grade" Emittentenrating BBB- mit stabilem Ausblick für die Encavis AG



Hamburg, 5. Oktober 2021 - Der im SDAX notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) ist in einer aktualisierten Analyse von SCOPE Ratings (SCOPE) erneut mit dem Investment Grade Emittentenrating (BBB-) bewertet worden. Der Ausblick für das Rating ist stabil. Die Bestätigung reflektiert SCOPE"s Einschätzung des unverändert geschützten Geschäftsmodells der Encavis, gepaart mit der kontinuierlich verbesserten Diversifizierung sowie verbesserten Kreditkennzahlen.



SCOPE hat das Emittentenrating der Encavis AG und ihrer Finanzierungstochter Encavis Finance BV mit BBB-/Stable bestätigt. Gleichzeitig bestätigte SCOPE die langfristigen Ratings für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten mit BBB- und BB für nachrangige (hybride) Verbindlichkeiten sowie für kurzfristige Verbindlichkeiten mit S-2.



Encavis" Emittentenrating BBB- mit stabilem Ausblick reflektiert im Wesentlichen die stark geschützte Position als unabhängiger Energieproduzent aufgrund eines Portfolios von 290 Wind- und Solarparks zur Erzeugung Erneuerbarer Energie von rund 3 Gigawatt (GW) in Westeuropa mit einem ESG-kreditpositiven Umweltrisikofaktor. SCOPE betrachtet Encavis" Geschäftsprofil, das durch die vorrangige Einspeisung des erzeugten Stroms im Rahmen verfügbarkeitsbasierter Vergütungssysteme bei der überwiegenden Mehrheit der Parks abgesichert ist als geschützt. Das Vermarktungsrisiko der nicht regulierten Stromerzeugung ist durch langfristige Stromabnahmeverträge mit Kunden erstklassiger Bonität abgesichert. Trotz einiger regulatorischer Risiken durch rückwirkend gekürzte Einspeisevergütungen für einige Solarparks, wie zuletzt in Frankreich avisiert, generiert das granular stark diversifizierte Portfolio solide Cash-Zuflüsse. Wettereffekte können volatile Cash Flows verursachen, deren Effekte aber durch die zunehmende Größe des Erzeugungs-Portfolios und dessen Granularität den Effekt einzelner Parks sowie vereinzelter Tarifanpassungen limitieren. Insgesamt erwartet SCOPE, dass Encavis weiterhin stabile Margen, z.B. eine EBITDA-Marge von größer 70% sowie ebenso stabile Cash Flows erwirtschaftet.



Der Portfolioausbau wird weitgehend durch die interne Finanzierungskraft des operativen Cash Flows des Konzerns gestützt. Der Abschluss der neuen und nachhaltigen, ESG-klassifizierten mehrjährigen revolvierenden Kreditlinie in Höhe von EUR 125 Millionen soll gezielt zur beschleunigten Expansion der Wachstumsstratgie ">> Fast Forward 2025" genutzt werden, um das aktuell bestehende eigene Erzeugungsportfolio in Höhe von 1,8 GW (Stand Juni 2021) auf 3.4 GW im Jahre 2025 zu steigern. Die somit gestärkte Finanzierungskraft eröffnet dem Unternehmen die Möglichkeit, kurzfristige, opportunistische Akquisitionen bereits ans Netz angeschlossener als auch in baureife befindlicher Erneuerbarer Energieerzeugungsanlagen aus der mit mehr als 3,0 GW gefüllten Projektpipeline der zahlreichen strategischen Entwicklungspartner zu investieren.



SCOPE"s aktualisierter Ausblick auf die Jahre 2021E-23E signalisiert einen größer werdenden Spielraum des Konzern-EBITDA gegenüber den negativen Treibern einer Ratingveränderung. Das EBITDA müsste schon 35-55% geringer ausfallen als prognostiziert bevor der EBITDA/Zinsdeckungsgrad 2,75x erreichen würde - die definierte Marke, ab der Druck auf das aktuelle Rating steigt.



SCOPE erwartet weiterhin stabile Kreditkennzahlen basierend auf Encavis" Finanzierungspolitik zur Absicherung des finanziellen Risikoprofils entlang der akquisitorischen Wachstumsstrategie des Konzerns. SCOPE ist überzeugt, dass das Wachstum des Konzerns wohl ausbalanciert wird, um die Qualität des finanziellen Risikoprofils sicher zu stellen. Abgesichert wird dies durch Finanzierungsmaßnahmen des Konzerns mit eigenkapitalähnlichen Finanzierungsinstrumenten, das Angebot der Wahldividende in Aktien, die breite Nutzung finanzieller Covenants und Cash Flows auf Projektebene ebenso wie ein moderates Dividendenwachstum und einer Eigenkapitalquote von mindestens 24%.





Die Prognose ist stabil und berücksichtigt die Erwartung von SCOPE, dass Encavis mittelfristig zu einer EBITDA/Bargeld-Zinsdeckung von 4,0x tendiert. SCOPE geht auch davon aus, dass das Unternehmen weiterhin Kraftwerke für Erneuerbare Energien erwerben und die Dividenden erhöhen wird, so dass der freie und diskretionäre Cashflow den Break-Even erreicht.



Ein positives Rating-Upgrade wäre machbar, wenn Encavis den Zinsdeckungsgrad durch das EBITDA nachhaltig auf größer 4,0x steigern würde, gepaart mit weiteren Steigerungen der Granularität des Erzeugungsportfolios.



"Die erneute Bestätigung des Investment Grade Ratings BBB- durch die Europäische Ratingagentur SCOPE bestätigt unsere seit 2016 konsequent verfolgte Finanzierungspolitik mit ihrem Fokus auf langfristig stabile Bilanzrelationen", begrüßte Dr. Christoph Husmann, CFO der Encavis AG, die Rating-Bestätigung. "Die hervorragenden Kreditkennzahlen der Encavis spiegeln die sehr gute finanzielle Performance wider und eröffnen dem Konzern zugleich eine erweiterte Bandbreite zukünftiger Finanzierungsmöglichkeiten zu deutlich günstigeren Finanzierungskosten", fügte Dr. Husmann hinzu.



Um den aktualisierten Emittentenbericht sowie die Ratinghistorie einschliesslich des ersten öffentlichen Ratings von SCOPE für die Encavis AG und ihre schuldbegebende Tochtergesellschaft Encavis Finance BV am 18. März 2019 einzusehen, klicken Sie bitte hier:

https://www.scoperatings.com/#search/rating/detail/CR0000339070







Über ENCAVIS:



Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 2,9 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,31 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.



ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com





Kontakt:

Encavis AG



Jörg Peters



Head of Corporate Communications & IR



Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242



E-Mail: joerg.peters@encavis.com

http://www.encavis.com



http://www.encavis.com

Twitter: https://twitter.com/encavis

























