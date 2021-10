DGAP-Ad-hoc: Turbon AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf





Turbon AG: Verkauf der Immobilie in Hattingen





Adhoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR der Turbon AG



Turbon AG - Verkauf der Immobilie in Hattingen



Die Ruhrdeich Objekt Hattingen GmbH & Co. KG, eine Tochtergesellschaft der Turbon AG und Eigentümerin der Immobilie Ruhrdeich 10, Hattingen, hat heute einen notariell beurkundeten Kaufvertrag über den Verkauf der zu Investitionszwecken gehaltenen Immobilie abgeschlossen. Der Übergang auf den Erwerber ist zum Jahreswechsel geplant; bis zum Übergang stehen die Mieteinnahmen der Ruhrdeich Objekt Hattingen GmbH & Co. KG zu. Auf Konzernebene werden wir mit dem Verkauf voraussichtlich einen Buchgewinn im mittleren einstelligen Millionenbereich erzielen. Unsere im Halbjahresabschluss angepasste Prognose beinhaltet diesen Effekt noch nicht.



Aus dem Veräußerungserlös werden zunächst sämtliche Darlehen der Ruhrdeich Objekt Hattingen GmbH & Co. KG sowie der Turbon AG abgelöst. Beide Gesellschaften werden danach frei von Finanzschulden sein. Ein Teil des Veräußerungserlöses wird aufgewandt, um eine kleinere Immobilie (rd. 2.200 m2) in Hattingen zu erwerben und zu modernisieren. Diese Immobilie wird die Verwaltung der Turbon AG aufnehmen sowie als Standort für Logistikaktivitäten verschiedener Tochtergesellschaften der Turbon AG dienen, die derzeit dezentral in gemieteten Räumlichkeiten erbracht werden. Ein weiterer Teil des Veräußerungserlöses wird zum Ausbau des Geschäfts, einschließlich möglicher Akquisitionen, sowie zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen der Turbon AG in der näheren Zukunft eingesetzt.



Hattingen, 5. Oktober 2021



Kontakt:



Sven-Christoph Wendlandt



+49 2324 977 3008



info@turbon.de

