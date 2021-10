DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: QIAGEN N.V.





/ Aktienrückkauf













QIAGEN N.V.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

















12.10.2021 / 14:15







Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 und 6 der Verordnung (EU) 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 / Aktienrückkauf



- Zwischenmeldung







Am 22. September 2021 hat die QIAGEN N.V. den Start einer zweiten Tranche des bereits am 12. Juli 2021 angekündigten Aktienrückkaufprogramms von bis zu 19,4 Mio. US-Dollar gemäß Art. 5 Abs. 1 und 6 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 beginnend ab dem 27. September 2021 bekanntgegeben.



Die Zahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 4. Oktober 2021 bis einschließlich 8. Oktober 2021 erworbenen Aktien beläuft sich auf 146.926 Aktien.



Folgende Stückzahlen wurden jeweils zurückgekauft:



Date

Number of Shares acquired

Average Price (EUR)

Purchased Volume (EUR)

04.10.2021

20.000

43,7493

874.986,00

05.10.2021

40.000

43,8333

1.753.332,00

06.10.2021

19.926

44,0809

878.356,01

07.10.2021

35.000

43,9647

1.538.764,50

08.10.2021

32.000

44,2552

1.416.166,40

Total

146.926

43,9786

6.461.604,91







Die getätigten Einzelgeschäfte sind auf der Internetseite der QIAGEN N.V. veröffentlicht (https://corporate.qiagen.com/investor-relations/stock-information/share-buyback/default.aspx ).



Die Gesamtzahl der im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 27. September 2021 bis einschließlich 8. Oktober 2021 erworbenen Aktien beläuft sich auf 221.663 Stück.



Der Erwerb der Aktien der QIAGEN N.V. erfolgte durch ein von der QIAGEN N.V. beauftragtes Finanzinstitut.



Venlo, den 12. Oktober 2021



Managing Board



Kontakte:



QIAGEN



Investor Relations



Public Relations



John Gilardi

+49 2103 29 11711

Dr. Thomas Theuringer

+49 2103 29 11826

e-mail: ir@qiagen.com



