In Q3 2021 belasteten hohe Schäden aus Naturkatastrophen das Ergebnis von Munich Re. Für das Sturmtief Bernd, das in Deutschland und angrenzenden Ländern zu Überschwemmungen und Sturzfluten führte, erwartet Munich Re in den Segmenten Rückversicherung Schaden/Unfall und ERGO Schaden/Unfall Deutschland eine Belastung von rund 0,6 Mrd. €. Der Hurrikan Ida verursachte in den USA Schäden von rund 1,2 Mrd. € in der Rückversicherung Schaden/Unfall.



Aufgrund einer weiterhin erfreulichen operativen Entwicklung in allen Segmenten und eines - auch infolge hoher Veräußerungsgewinne - hohen Ergebnisses aus Kapitalanlagen sowie eines hohen Währungsergebnisses erzielte Munich Re in Q3 dennoch ein vorläufiges Ergebnis von rund 0,4 Mrd. € (Konsens: -10 Mio. €*).



In den ersten neun Monaten erzielte Munich Re damit ein Ergebnis von rund 2,1 Mrd. €. Für das Gesamtjahr 2021 geht Munich Re unverändert davon aus, einen Gewinn von 2,8 Mrd. € zu erzielen.



Diese Prognose berücksichtigt höhere Covid-19 bedingte Schäden in der Rückversicherung Leben/Gesundheit als noch anlässlich der Bekanntgabe der Q2 Ergebnisse erwartet wurde. Wie zu diesem Zeitpunkt bereits angedeutet, wird das Ziel eines versicherungstechnischen Ergebnisses** von 400 Mio. € in diesem Jahr daher nicht erreicht werden. In der Schaden/Unfall-Rückversicherung fielen in Q3 keine nennenswerten Schäden für Covid-19 an.



Über die endgültigen Q3 Ergebnisse wird Munich Re wie geplant am 9. November berichten.







* Durchschnittswert aus den Schätzungen von 15 Finanzanalysten



** Einschließlich des Ergebnisses aus Versicherungsverträgen mit nicht signifikantem Risikotransfer









Dr. Stefan Gehring



General Counsel & Group Chief Compliance Officer

Kontakt:Dr. Stefan GehringGeneral Counsel & Group Chief Compliance Officer













