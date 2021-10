DGAP-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Vorläufiges Ergebnis





ad pepper media International N.V.: Zweistelliges Wachstum im dritten Quartal





19.10.2021 / 17:52 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Nürnberg, Amsterdam, 19. Oktober 2021



ad pepper Group, einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, ist im dritten Quartal zweistellig gewachsen. Brutto-Sales stiegen um ca. 20 Prozent auf TEUR 27.718 (Q3 2020: TEUR 23.152). Der Gruppenumsatz lag bei TEUR 7.004, was einem Wachstum von ca. 17 Prozent entspricht (Q3 2020: TEUR 6.011). Der erreichte Quartalsumsatz entspricht somit der anlässlich der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse in Aussicht gestellten Grössenordnung für das dritte Quartal von ca. TEUR 7.000.



Wesentliche Wachstumstreiber waren das Segment Webgains, welches um 33 Prozent auf TEUR 4.056 zulegen konnte (Q3 2020: TEUR 3.056) sowie das Segment ad agents mit einem Umsatzplus von 31 Prozent auf TEUR 2.240 (Q3 2020: TEUR 1.707). Das Segment ad pepper verzeichnete einen Umsatzrückgang von 43 Prozent auf TEUR 708 (Q3 2020: TEUR 1.248).



Das Gruppen-EBITDA des dritten Quartals beläuft sich auf TEUR 1.215 (Q3 2020: TEUR 1.509). Das Segment ad agents konnte sein EBITDA auf TEUR 593 steigern (Q3 2020: TEUR 446). Das Segment Webgains erzielte im dritten Quartal ein EBITDA in Höhe von TEUR 1.049 (Q3 2020: TEUR 894) und das ad pepper Segment ein EBITDA von TEUR 110 (Q3 2020: TEUR 497).



Im gesamten Neunmonatszeitraum wurden mithin Brutto-Sales von TEUR 81.757 (Q1-Q3 2020: TEUR 68.159) und Gruppenumsätze von TEUR 20.404 (Q1-Q3 2020: TEUR 17.968) erreicht, was einem Wachstum von ca. 20 Prozent bzw. 14 Prozent entspricht. Das EBITDA des gleichen Zeitraumes erreichte einen Wert von TEUR 3.558 (Q1-Q3 2020: TEUR 4.313). Die operativen Kosten der Gruppe wurden im Wesentlichen durch Neueinstellungen in den Segmenten ad agents und Webgains beeinflusst. Hier stieg der Personalbestand gegenüber dem Vorjahr um ca. 15 Prozent bzw. ca. 10 Prozent.



Insgesamt setzten sich im abgelaufenen Quartal somit die bereits im ersten Halbjahr verzeichneten Trends fort: Starken Ergebnissen in den Segmenten ad agents und Webgains stand eine hinter den Vorjahresniveaus bleibende Entwicklung des ad pepper Segments gegenüber. In einem ansonsten intakten Marktumfeld mit zum Teil dynamischen Wachstumsraten, gehen wir im vor uns liegenden Quartal aus heutiger Sicht von einem Gruppenumsatz in einer Grössenordnung von bis zu TEUR 8.000 (Q4 2020: TEUR 7.648) aus.





Der Bericht für die ersten neun Monate 2021 wird am 18. November 2021 veröffentlicht.



Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR:





Q3 2021

Q3 2020

Q1-Q3 2021

Q1-Q3 2020

Brutto-Sales

27.718

23.152

81.757

68.159

% Wachstum

19,7



20,0



Umsatz

7.004

6.011

20.404

17.968

% Wachstum

16,5



13,6



davon ad pepper

708

1.248

2.874

4.129

% Wachstum

-43,3



-30,4



davon ad agents

2.240

1.707

5.916

4.858

% Wachstum

31,3



21,8



davon Webgains

4.056

3.056

11.614

8.981

% Wachstum

32,7



29,3



EBITDA

1.215

1.509

3.558

4.313

davon ad pepper

110

497

849

1.703

davon ad agents

593

446

1.221

756

davon Webgains

1.049

894

2.905

3.062

davon admin

-537

-328

-1.417

-1.208

Liquide Mittel*





23.137

24.300







*einschließlich Wertpapierbestände zum beizulegenden Zeitwert



Für nähere Informationen:



Dr. Jens Körner (CEO)



ad pepper media International N.V.



+49 (0) 911 929057-0

ir@adpepper.com

















