21.10.2021 / 14:44





MIDEA RENFORCE SON PARTENARIAT MONDIAL AVEC L"ÉQUIPE DE MANCHESTER CITY



Le géant mondial de l"électroménager ajoute des actifs à haute visibilité et renforce son offre de contenu et d"expériences pour les amateurs de soccer





Manchester, Angleterre - Media OutReach - 21 octobre 2021 - Midea et l"équipe de Manchester City ont annoncé aujourd"hui une intensification de leur partenariat mondial qui a débuté en janvier 2020. Tout au long de ce partenariat, Midea a produit un contenu numérique engageant, qui a été extrêmement populaire auprès des amateurs de Manchester City dans le monde entier. Notamment, le #MideaHomeChallenge qui a diverti les partisans pendant les confinements, alors que plusieurs joueurs de Manchester City ont mis les partisans au défi de montrer leurs compétences en matière de soccer en interagissant avec leurs appareils ménagers de manière unique.





Aussi, la campagne Midea #WorldClass Awards a souligné les performances #WorldClass du club, et surtout des joueurs, au cours de la saison 20-21. La remise de prix innovante de Midea, animée par les légendes de City que sont Paul Dickov et Shaun Wright-Phillips, a attiré des millions de vues et d"engagements de la part des admirateurs lorsque neuf trophées #WorldClass différents ont été votés, puis attribués à leurs joueurs préférés de Manchester City.

Cette saison, grâce au nouveau système d"affichage à DEL aux deux niveaux du Etihad Stadium, Midea dispose désormais de 12 emplacements à cristaux liquides à chaque match à domicile de Manchester City pour présenter sa vaste gamme d"appareils domestiques intelligents dans toutes les catégories.

« La visibilité mondiale de Midea est encore assez faible par rapport à nos ambitions. Le partenariat avec Manchester City, à qui l"on a décerné le titre d"équipe sportive la plus innovante au monde et dont la philosophie consiste à combiner la pratique du soccer la plus attrayante à regarder, nous donne une grande visibilité mondiale et un partenaire commercial ayant les mêmes objectifs ambitieux pour l"avenir », a déclaré Eric Wang, vice-président du groupe Midea et président-directeur général de la division des affaires internationales du groupe Midea.

« Il y a 55 000 partisans dans le stade, mais des millions de supporters de Manchester City parmi les 3,5 milliards amateurs de soccer du monde entier qui regardent à la télévision et sur les réseaux sociaux à la maison - et la maison est là où nous nous trouvons. Par conséquent, chez Midea, nous sommes ravis de présenter notre engagement et nos ambitions à des millions et des milliards de personnes qui apprécient le soccer depuis leur domicile », poursuit M. Wang.

« Le partenariat entre Manchester City et Midea n"a cessé de se renforcer et nous sommes emballés d"approfondir notre relation. Midea a fait preuve d"une grande compréhension dans la façon de s"engager avec les partisans de Manchester City à travers le monde en produisant certains de nos contenus de réseaux sociaux les plus percutants au cours des dernières saisons et nous sommes maintenant impatients d"étendre ce partenariat à la sensibilisation de la communauté et à l"intégration de nouveaux produits intelligents », a déclaré Roel de Vries, directeur général de City Football Group.

«Nous voulons montrer à tous les partisans de Manchester City et amateurs de soccer notre large gamme d"appareils électroménagers intelligents qui leur permettent, comme le dit notre slogan, de "make yourself at home" - "se sentir chez soi" - et de "se sentir encore plus @home". Par conséquent, en plus de renforcer la présence de notre marque à l"échelle mondiale, nous sommes impatients de susciter l"enthousiasme de nos consommateurs tout au long de la saison et de rapprocher les gens, afin qu"ils profitent encore plus de leur maison - surtout en cette période inédite », a déclaré Eric Wang.

Midea va également étendre sa relation pour contribuer au soutien de la communauté en s"associant au célèbre programme City In The Community du club, pour explorer les moyens de relever les défis sociaux. Au cours des prochains mois, le club intégrera également des appareils domestiques intelligents Midea dans le campus de l"Etihad afin d"offrir des installations optimales aux joueurs et aux supporters.

En plus de son engagement avec l"équipe masculine de Manchester City, Midea est également le partenaire mondial exclusif de l"équipe féminine de Manchester City pour les petits et grands appareils électroménagers, les appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que le partenaire principal du club jumeau de Manchester City - City Football Group -, le New York City Football Club, qui joue dans la MLS (Ligue majeure de soccer).

-

Pour plus d"informations, contactez :





Brando Brandstaeter



Chef de la gestion globale de la marque et communication

Midea Group - International Business Division

Brando.Brandstaeter@Midea.com

Stephanie Borthwick



Cheffe des relations publiques

City Football Group

stephanie.borthwick@cityfootball.com



À propos du Manchester City Football Club



Le Manchester City Football Club est un club anglais de Premier League fondé en 1880 sous le nom de St Mark"s West Gorton. Il est devenu officiellement le Manchester City Football Club en 1894 et a depuis remporté la European Cup Winners" Cup, sept titres de champion, dont cinq de Premier League (2012, 2014, 2018, 2019, 2021), et six FA Cups. Le Manchester City Football Club est l"un des 11 clubs qui composent le City Football Group et compte le New York City FC et le Melbourne City FC parmi ses clubs frères.

Sous la houlette de Pep Guardiola, l"un des entraîneurs les plus décorés du monde du soccer, le club joue ses matchs à domicile et ceux de la Ligue des champions de l"UEFA au Etihad Stadium, une enceinte spectaculaire de 55 000 sièges que le club occupe depuis 2003. Aujourd"hui, le stade se trouve sur le vaste campus de l"Etihad, qui comprend également la City Football Academy, un centre d"entraînement et de développement à la pointe de la technologie pour les jeunes; il est situé au cœur de l"est de Manchester. Dotée d"un stade universitaire d"une capacité de 7 000 places, la City Football Academy est également le lieu où le Manchester City Women"s Football Club et le Elite Development Squad s"entraînent quotidiennement et jouent leurs matchs à domicile.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.mancity.com.

À propos de Midea et le Groupe Midea

Midea est l"une des dix marques du secteur « appareils ménagers intelligents » du groupe Midea, une entreprise mondiale de haute technologie de premier plan, classée au 288e rang du classement Global Fortune 500 de 2021. L"activité de Midea Group va au-delà des appareils électroménagers et comprend cinq piliers commerciaux : Maison intelligente, Électromécanique, CVC et technologies du bâtiment, Robotique et automatisation, ainsi qu"Innovation numérique. Toutes les entreprises du groupe Midea s"efforcent d"appliquer un seul credo : #HumanizingTechnology.

La marque Midea propose l"une des gammes de produits les plus complètes au monde dans le secteur de l"électroménager intelligent, spécialisée dans le traitement de l"air (solutions de climatisation commerciale et résidentielle), la réfrigération, la lessive, les gros appareils de cuisine et de cuisson, les petits appareils de cuisine, les appareils à eau et l"entretien des sols.

Midea croit en l"apport de solutions "surprisingly-friendly" conviviales et surprenantes en adoptant une approche centrée sur le consommateur et la solution de ses besoins. Se dépasser pour l"avenir, explorer et inventer en permanence pour répondre à la demande en constante évolution des consommateurs.

Midea est, entre autres, la première marque de traitement de l"air au monde [1], la première marque de petits appareils de cuisson au monde [2], la première marque de refroidisseurs d"air au monde [3], la première marque de ventilateurs de refroidissement au monde [4] et la première marque de cuiseurs à riz au monde [5].

Les 34 centres de production mondiaux de Midea et plus de 150 000 employés dans plus de 200 pays et régions ont généré un chiffre d"affaires annuel de plus de 41,4 milliards USD en 2020. Les 28 centres d"innovation de Midea dans le monde et le fort engagement en matière de RD ont donné lieu à plus de 62 000 brevets autorisés à ce jour.

Pour plus d"informations, veuillez consulter le site https://www.midea.com

https://www.midea-group.com/Our-Businesses/smart-home/midea.

https://www.midea-group.com/newsRoom/News/MIDEA-BOOSTS-GLOBAL-MANCHESTER-CITY-PARTNERSHIP

