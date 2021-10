DGAP-News: Midea





MIDEA BAUT GLOBALE PARTNERSCHAFT MIT MANCHESTER CITY WEITER AUS



Der globale Haushaltsgeräte-Gigant investiert weiter in globale Markenbekanntheit und verstärkt sein Markenerlebnis speziell für Fußballfans



Manchester, England - Media OutReach - 21. Oktober 2021 - Midea und Manchester City haben heute eine Erweiterung ihrer globalen Partnerschaft angekündigt, die bereits im Januar 2020 begonnen hat. Im Rahmen dieser Partnerschaft hat Midea digitale Inhalte produziert, die bei den City-Fans auf der ganzen Welt äußerst beliebt waren. Besonders erwähnenswert ist die #MideaHomeChallenge, die die Fans während der Lockdowns animierte mitzumachen, als mehrere Manchester City Spieler die Fans herausforderten, ihr fußballerisches Können im Umgang mit ihren Haushaltsgeräten zu zeigen.











Auch erwähnenswert ist die Midea #WorldClass Awards-Kampagne, mit welcher die #WorldClass-Leistungen des Clubs und insbesondere der Spieler in der Saison 2020/21 gefeiert wurden. Die innovative, humorvolle und witzige Preisverleihung von Midea, die von den City-Legenden Paul Dickov und Shaun Wright-Phillips moderiert wurde, zog Millionen von Zuschauern und Fans an, die über neun verschiedene #WorldClass-Trophäen abstimmten und diese anschließend an ihre Manchester City Lieblingsspieler verliehen.



In dieser Saison hat Midea zusammen mit dem einzigartigen und weltweit führenden zweistufigen LED-Anzeigesystem des Etihad Stadiums 12 LED-Plätze bei jedem Heimspiel von Manchester City belegt, um so sein umfangreiches Angebot an smarten Haushaltsgeräten in allen Kategorien an hunderte Millionen von Konsumenten und Fußball Fans zu präsentieren.



"Die globale Sichtbarkeit von Midea ist im Vergleich zu unseren Ambitionen noch relativ gering. Die Partnerschaft mit Manchester City, dem innovativsten Sportverein der Welt, die das Schauen eines spannenden Fußballspiels mit einem sehr erfolgreichen Ergebnis verbindet, verschafft uns eine große globale Sichtbarkeit und einen Geschäftspartner mit den gleichen hohen Ambitionen für die Zukunft", erklärte Eric Wang, Vizepräsident der Midea Group und Präsident & CEO der International Business Division der Midea Group.



"Es gibt 55.000 Fans im Stadion, aber Millionen von Manchester City-Fans unter den 3,5 Milliarden Fußballfans auf der ganzen Welt, die zu Hause vor dem Fernseher und in den sozialen Medien zuschauen - und zu Hause ist, wo wir sind. Daher freuen wir uns, dass wir mit Midea unser Engagement und unsere Ambitionen den Millionen und Milliarden von Fans zeigen können, die Fußball von zu Hause aus genießen", fügte Wang hinzu.



"Die Partnerschaft zwischen Manchester City und Midea hat sich immer weiter gefestigt und wir freuen uns, unsere Beziehung weiter zu vertiefen. Midea hat großes Verständnis dafür gezeigt, wie man mit den City-Fans auf der ganzen Welt in Kontakt treten kann, indem es einige unserer erfolgreichsten Social-Media-Inhalte in den letzten Spielzeiten produziert hat, und wir freuen uns nun darauf, diese Partnerschaft auf den Bereich Community Outreach und auf weitere intelligente Produktintegrationen auszuweiten", verkündete Roel de Vries, City Football Group"s Group Chief Operating Officer.



"In Deutschland wollen wir allen City- und Fußballfans unser breites Produktportfolio an intelligenten Haushaltsgeräten zeigen, die es ihnen ermöglichen, sich gemäß unserem Slogan "make yourself at home" noch mehr "@home" zu fühlen. Daher freuen wir uns nicht nur darauf, unsere globale Markenpräsenz zu stärken, sondern auch darauf, unsere deutschen Verbraucher während der gesamten Saison zu begeistern und die Menschen näher zusammenzubringen, damit sie ihr Zuhause noch mehr genießen können - auch und eigentlich gerade in diesen noch nie dagewesenen Zeiten", erzählte Xiaowei Ma, Geschäftsführer der Midea Europe GmbH.



Midea wird auch diese Partnerschaft ausweiten, um die Gemeinschaft zu unterstützen, indem es mit dem renommierten "City In The Community"-Programm des Clubs zusammenarbeitet, um Wege zur Bewältigung sozialer Herausforderungen zu finden. In den kommenden Monaten wird der Club außerdem branchenführende Midea Smart-Home-Geräte auf dem Etihad Campus einbauen, um Spielern und Fans gleichermaßen verbesserte Einrichtungen zu bieten.



Neben dem Engagement für die Herrenmannschaft von Manchester City ist Midea auch exklusiver globaler Partner für Haushaltsgeräte, Weiße Ware und HVAC (Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen) für die Frauenmannschaft von Manchester City und einer der Hauptpartner des Schwestervereins der City Football Group, New York City FC, der in der MLS spielt.



Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an:



Brando Brandstaeter



Leiter Globales Markenmanagement & Kommunikation



Midea Group - International Business Division

Brando.Brandstaeter@Midea.com



Stephanie Borthwick



Leiter Public Relations



City Football Group

stephanie.borthwick@cityfootball.com



Informationen zum Fußballverein Manchester City



Manchester City FC ist ein Fußballverein aus der englischen Premier League, der ursprünglich 1880 als St. Mark"s West Gorton gegründet wurde. Er wurde 1894 offiziell zu Manchester City FC und hat seitdem den Europapokal der Pokalsieger, sieben Meisterschaftstitel, darunter fünf Premier-League-Titel (2012, 2014, 2018, 2019, 2021), und sechs FA Cups gewonnen. Manchester City FC ist eins von elf Teams der City Football Group und zählt New York City FC und Melbourne City FC zu seinen Schwesterclubs.



Unter dem Trainer Pep Guardiola, einem der am höchsten ausgezeichneten Manager des Weltfußballs, spielt der Verein seine Heimspiele sowie die der UEFA Champions League im Etihad Stadium, einer spektakulären Arena mit 55.000 Sitzplätzen, die City seit 2003 sein Zuhause nennt. Heute befindet sich das Stadion auf dem umfangreichen Etihad Campus, zu dem auch die City Football Academy gehört, eine hochmoderne Einrichtung für Leistungstraining und Jugendentwicklung im Herzen von East Manchester. Die City Football Academy hat Platz für bis zu 7.000 Zuschauer. Dort trainieren auch täglich der Manchester City Women"s Football Club und der Elite Development Squad und tragen ihre Heimspiele aus.



Weitere Informationen finden Sie unter www.mancity.com.



Informationen zu Midea & Midea Group



Midea ist eine der 10 Marken im Geschäftsbereich Haushaltswarengeräte der Midea Group, ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen, das 2021 Rang 288 der Global Fortune 500 belegte. Die Geschäftsfelder der Midea Group gehen über Haushaltsgeräte hinaus und umfasst auch Bereiche wie Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, Robotik und Automatisierung, Smart Home und IoT sowie Smart Logistik und Komponenten. Alle Geschäftszweige der Midea Group verfolgen ein Credo: #HumanizingTechnology.



Die Marke Midea hat eines der weltweit umfassendsten Produktsortimente in der Haushaltsgerätebranche mit Spezialisierung in Bereich Klimaanlagen (Lösungen für Gewerbe- und Wohnräume), Kühlschränke, Waschmaschinen, große Küchen- und Kochgeräten, kleine Küchengeräte, Wassergeräte und Bodenpflege.



Midea glaubt an ,surprisingly-friendly" Solutions, die mit Hilfe eines verbraucherorientierten und problemlösenden Ansatzes entwickelt werden. Forschung und Entwicklung sind vor allem auf die Zukunft ausgerichtet, um den sich ständig ändernden Ansprüchen seiner Kunden nachzukommen.



Midea ist unter anderem die weltweite Nr.1 für Luftaufarbeitung [1], die weltweite Nr.1 für kleine Kochgeräte [2], die weltweite Marke Nr.1 für Klimageräte [3], die weltweite Marke Nr.1 für Kühlerventilatoren [4] und weltweite Marke Nr. 1 für Reiskocher [5].



Die weltweit 34 Produktionszentren von Midea mit über 150.000 Mitarbeitern in über 200 Ländern und Regionen erwirtschafteten 2020 einen jährlichen Umsatz von über 41,4 Milliarden USD. Die weltweit 28 Innovationszentren von Midea und das große Engagement in Forschung und Entwicklung haben bis heute zu über 62.000 autorisierten Patenten geführt.



Weitere Informationen finden Sie unter:



https://www.midea.com



https://www.midea-group.com/Our-Businesses/smart-home/midea.



https://www.midea-group.com/newsRoom/News/MIDEA-BOOSTS-GLOBAL-MANCHESTER-CITY-PARTNERSHIP







