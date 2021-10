DGAP-Ad-hoc: ALLGEIER SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen





Allgeier erhöht Profitabilität und wächst in den ersten neun Monaten 2021 zweistellig in Umsatz und Ergebnis





25.10.2021 / 15:28 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







München, 25. Oktober 2021 - Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63) hat in den ersten neun Monaten 2021 (01. Januar 2021 - 30. September 2021) gemäß vorläufiger Zahlen ein Umsatzwachstum von 11 Prozent bei einer deutlich überproportionalen Steigerung des Ergebnisses erzielt. Im dritten Quartal 2021 hat der Konzern den Umsatz um 17 Prozent gesteigert. Die bereinigte EBITDA-Marge wuchs im dritten Quartal auf 11 Prozent.



Geschäftsentwicklung des fortgeführten Geschäfts in den ersten neun Monaten 2021



In Summe stieg der Umsatz im fortgeführten Geschäft des Allgeier Konzerns in den ersten neun Monaten 2021 gegenüber den ersten neun Monaten des Jahres 2020 um 11 Prozent auf 291,2 Mio. Euro (Vorjahr: 263,1 Mio. Euro). Die Wertschöpfung (definiert als Gesamtleistung abzüglich der den Umsätzen direkt zurechenbaren Umsatz- und Personalkosten) erhöhte sich in diesem Zeitraum um 19 Prozent auf 89,3 Mio. Euro (Vorjahr: 74,9 Mio. Euro), was einer Rohmarge von 31 Prozent entspricht. Das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Zinsen und Steuern, bereinigt um außerordentliche und periodenfremde Positionen) stieg um 41 Prozent auf 28,7 Mio. Euro (Vorjahr: 20,3 Mio. Euro), entsprechend einer bereinigten EBITDA-Marge von 10 Prozent. Die Bereinigungen umfassen insbesondere eine außerordentliche Position aus dem zweiten Quartal 2021 mit einem Gesamtbetrag von 6,1 Mio. Euro, die aus der Bewertung von 900.000 im Juni 2021 ausgegebenen Aktienoptionen mit einer Laufzeit von zehn Jahren resultiert. Dieser Betrag wird den Personalkosten zugeordnet und reduziert damit die Ergebnispositionen im zweiten Quartal 2021, ist jedoch nicht cash-relevant, da für die spätere Ausübung der Optionsrechte ein entsprechendes bedingtes Kapital besteht. Das EBITDA wuchs im Berichtszeitraum nach den außerordentlichen Positionen um 53 Prozent auf 22,4 Mio. Euro (Vorjahr: 14,6 Mio. Euro). Das EBIT der Periode (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) betrug 9,5 Mio. Euro (Vorjahr: 3,5 Mio. Euro), entsprechend einer Steigerung um 172 Prozent. Das bereinigte EBIT der ersten drei Quartale 2021 belief sich auf 17,7 Mio. Euro (Vorjahr: 9,9 Mio. Euro).



Wichtige Konzernkennzahlen*

Q1-Q3 2021

Q1-Q3 2020

Veränderung

Umsatzerlöse

291,2

263,1

+ 11 %

Wertschöpfung

89,3

74,9

+ 19 %

Bereinigtes EBITDA

28,7

20,3

+ 41 %

EBITDA

22,4

14,6

+ 53 %

Bereinigtes EBIT

17,7

9,9

+ 79 %

EBIT

9,5

3,5

+ 172 %





*Fortgeführtes Geschäft nach IFRS, Angaben in Mio. Euro (soweit nicht anders vermerkt)



Geschäftsentwicklung des fortgeführten Geschäfts im dritten Quartal 2021



Im dritten Quartal 2021 (01. Juli 2021 - 30. September 2021) steigerte der Allgeier Konzern im fortgeführten Geschäft den Umsatz gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 17 Prozent auf 98,8 Mio. Euro (Vorjahr: 84,6 Mio. Euro). Im selben Zeitraum stieg die Wertschöpfung um 12 Prozent auf 31,8 Mio. Euro (Vorjahr: 28,3 Mio. Euro), entsprechend einer Rohmarge von 32 Prozent. Das bereinigte EBITDA lag mit 10,7 Mio. Euro um 6 Prozent über dem Ergebnis der Vorjahresperiode (Vorjahr: 10,1 Mio. Euro). Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 11 Prozent. Das EBITDA des dritten Quartals betrug 10,4 Mio. Euro (Vorjahr: 6,6 Mio. Euro), entsprechend einer Steigerung um 58 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das EBIT wuchs um 112 Prozent auf 5,7 Mio. Euro (Vorjahr: 2,7 Mio. Euro). Das bereinigte EBIT lag bei 6,7 Mio. Euro (Vorjahr: 6,5 Mio. Euro).



Eckdaten der Bilanz zum 30. September 2021



Das Eigenkapital des Allgeier Konzerns erhöhte sich zum Bilanzstichtag 30. September 2021 gemäß vorläufiger Zahlen auf 112,1 Mio. Euro (31. Dezember 2020: 105,5 Mio. Euro). Dem Konzern standen zum Ende des dritten Quartals 2021 liquide Mittel in Höhe von 57,2 Mio. Euro zur Verfügung (31. Dezember 2020: 60,8 Mio. Euro). Die Nettofinanzverbindlichkeiten des Konzerns (inkl. der Verbindlichkeiten aus Miet- und Leasingverträgen) beliefen sich zum Stichtag auf 65,4 Mio. Euro (31. Dezember 2020: Net Cash von 1,2 Mio. Euro). Insbesondere aufgrund der Akquitisionstätigkeit in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres erhöhten sich die kurz- und langfristigen Finanzschulden zum Bilanzstichtag auf 80,0 Mio. Euro (31. Dezember 2020: 28,6 Mio. Euro). Die Bilanzsumme betrug zum 30. September 2021 326,3 Mio. Euro (31. Dezember 2020: 243,9 Mio. Euro).



Ausblick auf das vierte Quartal 2021



Die Allgeier SE bestätigt Stand heute die angepasste Guidance für das Geschäftsjahr 2021, die in der Ad-hoc-Mitteilung vom 29. Juli 2021 sowie im Halbjahresfinanzbericht 2021 veröffentlicht wurde.



Hinweise



Die freiwillige Zwischeninformation zum 30. September 2021 der Allgeier SE wird am 12. November 2021 veröffentlicht und ist dann unter www.allgeier.com einzusehen.



Alle genannten Zahlen wurden gemäß IFRS erstellt, sind vorläufig und nicht auditiert.



Es wird ferner darauf hingewiesen, dass Angaben für Zeiträume nach dem 30. September 2021 auf Annahmen und Schätzungen beruhende Erwartungen des Vorstands darstellen. Die künftigen tatsächlichen Entwicklungen und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Annahmen und Schätzungen abweichen. Die Allgeier SE übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftigen Entwicklungen und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Ad-hoc-Mitteilung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.



Dieses Dokument enthält - in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Diese ergänzenden Finanzkennzahlen können als Analyseinstrument nur eingeschränkt tauglich sein und sollten für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Allgeier SE nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen, so dass sie deshalb möglicherweise nicht vergleichbar sind. Weitere Informationen zu den von der Allgeier SE verwendeten alternativen Leistungskennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht 2020.





