(Hamburg, 3. November 2021) Nach vorläufigen Berechnungen wird die ZEAL Network SE (lotto24.de, tipp24.de), der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten, die im März 2021 veröffentlichte Jahresprognose für die Kennzahlen Transaktionsvolumen und Umsatz aufgrund der im dritten Quartal 2021 vergleichsweise schwachen Jackpot-Entwicklung der Lotterien LOTTO 6aus49 und Eurojackpot nicht erreichen. Dank des konsequenten Kostenmanagements und der an das Jackpot-Umfeld angepassten Marketingaufwendungen rechnet das Unternehmen aber weiterhin mit einer im Vorjahresvergleich deutlich verbesserten Profitabilität. Sobald sich die Jackpot-Entwicklung verbessert, will das Unternehmen seine Marketingausgaben wieder erhöhen.



In den ersten neun Monaten 2021 stieg das Transaktionsvolumen im Segment Deutschland nach vorläufigen Berechnungen um rund 5 Prozent auf 493,2 Mio. Euro (2020: 471,8 Mio. Euro). Dabei lag der vorläufige Umsatz der ZEAL-Gruppe mit 65,1 Mio. Euro etwa 1 Prozent über dem Vorjahr (2020: 64,5 Mio. Euro). Das bereinigte EBITDA verbesserte sich in den ersten neun Monaten 2021 vorläufig auf rund 17,6 Mio. Euro (2020: 6,9 Mio. Euro).



In Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen - insbesondere der weiteren Jackpot-Entwicklung - rechnet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2021 im Segment Deutschland nunmehr mit einem Transaktionsvolumen von rund 650 Mio. Euro (bisher: mindestens 700 Mio. Euro). Zudem geht die Gesellschaft jetzt davon aus, dass der Umsatz bei rund 86 Euro Mio. (bisher: mindestens 95 Mio. Euro) liegen wird. Für das bereinigte EBITDA rechnet ZEAL nunmehr mit rund 25 Mio. Euro (bisher: mindestens 20 Mio. Euro).



ZEAL hält an der veröffentlichten Dividendenpolitik und dem Ziel, den Aktionären auf der Hauptversammlung im Jahr 2022 eine Dividende von 1,00 Euro pro Aktie vorzuschlagen, fest.



Die Quartalsmitteilung zum 30. September 2021 wird am 11. November 2021 veröffentlicht.



Erläuterungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2020 auf der Internetseite der Gesellschaft (abrufbar unter www.zealnetwork.de/de/investoren/berichte-prasentationen).



