Scout24 SE: Scout24 SE beschließt Rückkaufprogramm im Volumen von bis zu 200 Millionen Euro und Kapitalherabsetzung durch Einziehung



München, 3. November 2021 - Der Vorstand der Scout24 SE hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen, eigene Aktien mit einem Kaufpreisvolumen von insgesamt bis zu 200 Millionen Euro über die Börse zurückzukaufen. Hierfür macht die Gesellschaft von der Ermächtigung Gebrauch, die die ordentliche Hauptversammlung 2021 dazu erteilt hat. Der Aktienrückkauf soll in der ersten Hälfte des Monats November 2021 beginnen und voraussichtlich spätestens am 30. Juni 2022 enden.



Zudem hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, 8.500.000 der bislang gehaltenen 8.586.462 eigenen Aktien einzuziehen. Er macht hiermit von den von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigungen zur Verwendung eigener Aktien in Form der Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Aktien der Gesellschaft Gebrauch.



Das Grundkapital der Scout24 SE reduziert sich demnach von 92.100.000 auf nunmehr 83.600.000 Aktien.



Weitere Einzelheiten werden im Verlauf des Novembers 2021 vor Beginn des Aktienrückkaufprogramms veröffentlicht werden. Die Scout24 SE behält sich das Recht vor, das Aktienrückkaufprogramm jederzeit einzustellen.



Der Vorstand



Mitteilende Person und Ansprechpartner für Investor Relations



Ursula Querette



Head of Investor Relations & Treasury



Tel.: +49 89 44456 3278



E-Mail:ir@scout24.com



Ansprechpartner für die Presse



Jan Flaskamp



Vice President Communications & Marketing



Tel.: +49 30 24301 0721



E-Mail: mediarelations@scout24.com

















