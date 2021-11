DGAP-Ad-hoc: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Börsengang





PERFORMANCE ONE AG hat beschlossen, den geplanten Börsengang im aktuellen Marktumfeld nicht durchzuführen





04.11.2021 / 14:52 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Performance One hat beschlossen, den geplanten Börsengang im aktuellen Marktumfeld nicht durchzuführen

Mannheim, 4. November 2021 - Die Performance One AG (die "Gesellschaft") hat heute beschlossen, den geplanten Börsengang aufgrund der derzeit ungünstigen Marktbedingungen vor allem für Neuemissionen im Technologiesektor nicht durchzuführen.

Die Erstnotierung der Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr (Scale) der Frankfurter Wertpapierbörse war ursprünglich für den 12. November 2021 geplant. Die Gesellschaft beabsichtigt, mittelfristig weitere Kapitalmarktoptionen zu prüfen.

IR-Kontakt

Frank Ostermair, Linh Chung



Better Orange IR & HV AG



089/889690625



frank.ostermair@better-orange.de



linh.chung@better-orange.de

WICHTIGER HINWEIS

