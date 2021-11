DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft





/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen













GEA Group Aktiengesellschaft: GEA mit starkem Wachstum im dritten Quartal 2021 (News mit Zusatzmaterial)

















05.11.2021 / 07:30









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Düsseldorf, 5. November 2021



GEA mit starkem Wachstum im dritten Quartal 2021



- Auftragseingang mit starkem Wachstum von 27,9% (organisch: +29,6%) auf 1.349,9 Mio. EUR



(Q3 2020:1.055,1 Mio. EUR)



- Umsatz wächst um 4,7% (organisch: +6,0%) auf 1.199,3 Mio. EUR (Q3 2020: 1.145,9 Mio. EUR)



- EBITDA vor Restrukturierungsaufwand legt um 16,9% auf 169,9 Mio. EUR zu (Q3 2020: 145,3 Mio. EUR); Marge um 1,5 Prozentpunkte auf 14,2 Prozent (Q3 2020: 12,7 Prozent)



- ROCE signifikant auf 24,6 Prozent gesteigert (Q3 2020: 16,3 Prozent)



- Net Working Capital in % vom Umsatz mit starker Verbesserung auf 7,2 Prozent (Q3 2020: 12,3 Prozent); Nettoliquidität signifikant auf 358,4 Mio. EUR erhöht (Q3 2020: 59,2 Mio. EUR)



- Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt



- Auszeichnungen für GEAs Nachhaltigkeitsleistungen



GEA beschleunigt das profitable Wachstum im dritten Quartal und überzeugt mit starken Ergebnissen. Im dritten Quartal 2021 stieg der Auftragseingang um 27,9 Prozent auf 1.349,9 Mio. EUR und erhöhte sich damit zum fünften Mal in Folge in einem Quartal. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand legte um 16,9 Prozent auf 169,9 Mio. EUR zu und die entsprechende Marge kletterte um 1,5 Prozentpunkte auf 14,2 Prozent. Weitere wichtige Kennzahlen überzeugen mit signifikanten Verbesserungen. Das ROCE lag bei 24,6 Prozent, Net Working Capital in Prozent vom Umsatz bei 7,2 Prozent und die Nettoliquidität bei 358,4 Mio. EUR. Somit bestätigt GEA den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021.



"Die operativen Leistungen all unserer Divisionen tragen zu diesem starken Wachstum bei und wir setzen so den positiven Trend der ersten Jahreshälfte im dritten Quartal fort. Mein großer Dank gilt unseren tollen, engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der ganzen Welt, die dieses hervorragende Ergebnis erreicht haben," sagt GEA Group AG CEO Stefan Klebert.



Deutlich zweistelliges Wachstum einiger Divisionen führt zu starkem Auftragseingang



Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang um 27,9 Prozent auf 1,349,9 Mio. EUR (Q3 2020:1.055,1 Mio. EUR), getrieben von deutlich zweistelligem Wachstum in den Divisionen Separation & Flow Technologies, Liquid & Powder Technologies sowie Food & Healthcare Technologies. Nahezu alle Kundenindustrien, insbesondere Food und Beverage, verzeichneten eine deutlich zweistellige Auftragseingangsentwicklung. Organisch betrachtet stieg der Auftragseingang um 29,6 Prozent.



Des Weiteren trugen vier Großaufträge im Gesamtwert von 167 Mio. EUR in den Bereichen Beverage, Pharma und Food, darunter einer im Wachstumsmarkt New Food mit einem Auftragswert im deutlich oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, bei.



Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 4,7 Prozent auf 1.199,3 Mio. EUR (Q3 2020:1.145,9 Mio. EUR) und organisch um 6,0 Prozent. Alle Regionen, insbesondere Asien Pazifik und Lateinamerika, trugen zu dem Wachstum bei. In den Kundenindustrien überzeugte Pharma mit einem zweistelligen Anstieg. Der Anteil des Serviceumsatzes ist auf 33,7 Prozent von 33,5 Prozent im Vorjahresquartal gestiegen.



Profitabilität, Finanzposition und Rentabilität mit deutlichen Verbesserungen



Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand legte um 16,9 Prozent auf 169,9 Mio. EUR zu (Q3 2020: 145,3 Mio. EUR). Die entsprechende EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich um 1,5 Prozentpunkte auf 14,2 Prozent (Q3 2020: 12,7 Prozent). Alle Divisionen - insbesondere Liquid & Powder Technologies sowie Separation & Flow Technologies - überzeugten mit Ergebnisverbesserungen.



Im dritten Quartal kletterte das Konzernergebnis um rund 87 Prozent auf 81,1 Mio. EUR. (Q3 2020: 43,4 Mio. EUR). Dementsprechend stieg das Ergebnis je Aktie von 0,24 EUR auf 0,45 EUR. Das Ergebnis je Aktie vor Restrukturierungsaufwand lag im dritten Quartal bei 0,48 EUR im Vergleich zu 0,37 EUR im Vorjahresquartal. Im Rahmen des im August 2021 gestarteten Aktienrückkaufprogramms (Volumen bis zu 300 Mio. EUR) wurden bereits Aktien für rund 40 Mio. EUR zurückgekauft.



Die Nettoliquidität stieg signifikant auf 358,4 Mio. EUR von 59,2 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Diese Erhöhung resultiert maßgeblich aus der Ergebnisverbesserung sowie dem deutlich reduzierten Working Capital. Das Net Working Capital in Prozent vom Umsatz verbesserte sich auf 7,2 Prozent von 12,3 Prozent im Vorjahresquartal.



In Folge des geringeren Net Working Capitals sowie einem Rückgang im Anlagenvermögen ging das Capital Employed (im Durchschnitt der letzten vier Quartale) von 2.067,7 Mio. EUR auf 1.637,2 Mio. EUR zum 30. September 2021 deutlich zurück. Entsprechend hat sich der Return on Capital Employed (ROCE) von 16,3 Prozent auf 24,6 Prozent erheblich verbessert.



Überblick der ersten neun Monate



Der Auftragseingang wuchs in den ersten neun Monaten um 13,3 Prozent auf 3.926,0 Mio. EUR. (9M 2020: 3.465,9 Mio EUR) Das organische Wachstum lag bei 17 Prozent. Der Umsatz ist um 0,5 Prozent auf 3.420,3 Mio. EUR (9M 2020: 3.404,2 Mio. EUR) gestiegen. Er nahm organisch um 3,9 Prozent zu. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand kletterte um 13,8 Prozent auf 444,7 Mio. EUR (9M 2020: 390,7 Mio. EUR). Die entsprechende Marge lag mit 13,0 Prozent um 1,5 Prozentpunkte höher als im Vorjahreszeitraum (9M 2020: 11,5 Prozent). Das Konzernergebnis lag mit 214,7 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahreszeitraum (9M 2020: 118,4 Mio. EUR). Das entsprechende Ergebnis je Aktie stieg von 0,66 EUR auf 1,19 EUR und das Ergebnis je Aktie vor Restrukturierungsaufwand verbesserte sich deutlich von 0,91 EUR auf 1,34 EUR.



Ausblick für 2021 bestätigt



GEA bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021. Beim Umsatz wird mit einem organischen Wachstum von 5,0 bis 7,0 Prozent gerechnet. Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand zu konstanten Wechselkursen wird in einer Bandbreite zwischen 600 bis 630 Mio. EUR liegen. Die Erwartung beim ROCE zu konstanten Wechselkursen liegt bei 23,0 bis 26,0 Prozent.



Auszeichnungen für GEAs Nachhaltigkeitsleistungen



GEAs Fortschritt im Hinblick auf Nachhaltigkeit wird von Nachhaltigkeitsagenturen honoriert. Nachdem GEA am 15. Juli 2021 "Prime Status" (führend in der Branchenindexgruppe) im ISS ESG Corporate Rating erhalten hat, wurde GEA im Oktober 2021 in der MSCI ESG Rating Bewertung von einem "A" auf ein "AA" hochgestuft. Damit gehört GEA zu "Leadern" und rangiert unter den besten 27 Prozent im



Bereich Industriemaschinen.



GEA Finanzkennzahlen



(in Mio. EUR)

Q3





2021

Q3





2020

Veränderung





in %

Q1-Q3





2021

Q1-Q3





2020

Veränderung





in %















Ertragslage













Auftragseingang

1.349,9

1.055,1

27,9

3.926,0

3.465,9

13,3

Book-to-Bill-Ratio

1,13

0,92

-

1,15

1,02

-

Auftragsbestand

2.811,7

2.321,0

21,1

2.811,7

2.321,0

21,1

Umsatz

1.199,3

1.145,9

4,7

3.420,3

3.404,2

0,5

Organisches Umsatzwachstum in %1

6,0

-

-

3,9

-

-

Umsatzanteil Servicegeschäft in %

33,7

33,5

24 bp

34,2

33,5

74 bp

EBITDA vor Restrukturierungsaufwand

169,9

145,3

16,9

444,7

390,7

13,8

in % vom Umsatz

14,2

12,7

148 bp

13,0

11,5

152 bp

EBITDA

164,4

134,8

22,0

419,6

363,8

15,3

EBIT vor Restrukturierungsaufwand

127,1

93,3

36,3

314,9

243,0

29,6

EBIT

121,0

66,7

81,3

283,1

186,1

52,1

Konzernergebnis

81,1

43,4

86,9

214,7

118,4

81,3

ROCE in %2

24,6

16,3

837 bp

24,6

16,3

837 bp

Finanzlage













Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

239,9

169,4

41,6

393,7

390,0

0,9

Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit

-25,4

-21,3

-19,0

-44,7

-51,0

12,3

Free Cash-Flow

214,5

148,0

44,9

349,0

339,1

2,9

Vermögenslage













Net Working Capital (Stichtag)

332,9

581,6

-42,8

332,9

581,6

-42,8

in % vom Umsatz der letzten 12 Monate

7,2

12,3

-510 bp

7,2

12,3

-510 bp

Capital Employed (Stichtag)3

1.577,5

1.920,7

-17,9

1.577,5

1.920,7

-17,9

Eigenkapital

2.038,2

2.060,9

-1,1

2.038,2

2.060,9

-1,1

Eigenkapitalquote in %

35,3

36,5

-128 bp

35,3

36,5

-128 bp

Leverage4

-1,0 x

-0,5 x

-

-1,0 x

-0,5 x

-

Nettoliquidität (+)/Nettoverschuldung (-)5

358,4

59,2

> 100

358,4

59,2

> 100

Aktie













Ergebnis je Aktie (in EUR)

0,45

0,24

87,2

1,19

0,66

81,4

Ergebnis je Aktie vor Restrukturierungsaufwand (in EUR)

0,48

0,37

27,9

1,34

0,91

47,2

Marktkapitalisierung



(in Mrd. EUR; Stichtag)

7,1

5,4

31,2

7,1

5,4

31,2

Mitarbeiter (FTE; Stichtag)

18.301

18.248

0,3

18.301

18.248

0,3

Gesamtbelegschaft (FTE; Stichtag)

19.410

19.502

-0,5

19.410

19.502

-0,5

1) Unter "organisch" versteht GEA eine währungs- und portfoliobereinigte Veränderung.



2) EBIT vor Restrukturierungsaufwand der letzten 12 Monate. Capital Employed im Durchschnitt der letzten 4 Quartale und ohne Goodwill aus dem Erwerb der ehemaligen GEA AG durch die ehemalige Metallgesellschaft AG im Jahr 1999.



3) Capital Employed ohne Goodwill aus dem Erwerb der ehemaligen GEA AG durch die ehemalige Metallgesellschaft AG im Jahr 1999.



4) Gesamtnettoverschuldung/Gesamt-EBITDA basierend auf fixierter Rechnungslegung (gemäß Covenant).



5) Inklusive Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 155,5 Mio. EUR im 3. Quartal 2021 (Vorjahr 3. Quartal 153,8 Mio. EUR).













Media Relations



Anne Putz



Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf



Telefon +49 211 9136-1500



anne.putz@gea.com



Über GEA



GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der international tätige industrielle Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von mehr als 4,6 Mrd. EUR. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt darin, die Produktionsprozesse der Kunden immer nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA tragen weltweit dazu bei, etwa den CO 2 -Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall in der Produktion erheblich zu reduzieren. Ganz im Sinne seines Unternehmens-Leitbilds "Engineering for a better world" leistet GEA dadurch einen entscheidenden Beitrag für eine nachhaltige Zukunft.



GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX(R) Europe 600 Index notiert und gehört zudem zu den Unternehmen,



aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG und MSCI Global Sustainability zusammensetzen.



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com.



Sollten Sie keine weiteren Mitteilungen der GEA erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an pr@gea.com.



Haftungsausschluss



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen können insbesondere Aussagen über zukünftige Ereignisse, zukünftige finanzielle Ergebnisse, Pläne, Strategien, Erwartungen, Aussichten, Wettbewerbsumfeld, Regulierung sowie Angebot und Nachfrage beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch die Verwendung von Worten wie "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "vorhersehen", "glauben", "schätzen" und ähnlichen Begriffen gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Annahmen und Prognosen. Diese Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächliche Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweicht. Zu den Faktoren, die eine solche Abweichung bewirken können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, die Einführung von Konkurrenzprodukten, eine schlechte Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen sowie Änderungen der Geschäftsstrategie. In Anbetracht dieser Unwägbarkeiten sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Aufgrund von Rundungen können die Summen der prozentualen Anteile von Auftragseingang und Umsatz nach Regionen sowie nach Kundenbranchen von 100 % abweichen.









Kontakt:



GEA Group Aktiengesellschaft



Tel. +49 (0)211 9136 1081



Fax +49 (0)211 9136 31087



gea.com Kontakt:GEA Group AktiengesellschaftTel. +49 (0)211 9136 1081Fax +49 (0)211 9136 31087gea.com



Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: GEA mit starkem Wachstum im dritten Quartal 2021





05.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de