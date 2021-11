DGAP-Ad-hoc: Bilfinger SE / Schlagwort(e): Personalie





Bilfinger SE: Dr. Thomas Schulz, 56, wird neuer Vorstandsvorsitzender





10.11.2021 / 19:04 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Der Aufsichtsrat der Bilfinger SE hat Herrn Dr. Thomas Schulz zum neuen Vorstandsvorsitzenden mit Wirkung zum 1. März 2022 bestellt. Thomas Schulz hat heute die Annahme des Amtes als Vorstandsvorsitzender erklärt, unmittelbar nachdem sein derzeitiger Arbeitgeber, die FLSmidth & Co. A/S, Kopenhagen, der vorzeitigen Aufhebung seines bestehenden Anstellungsverhältnisses zu Ende Februar 2022 zugestimmt hat.





Thomas Schulz folgt auf Thomas Blades, 65, der seinen Vertrag nicht verlängert und im gegenseitigen Einvernehmen sein Amt im Januar 2021 niederlegt hatte. Für die Zwischenzeit hat Christina Johansson, CFO, als Interim CEO die Aufgaben der Vorstandsvorsitzenden zusätzlich übernommen. Thomas Schulz ist derzeit Group CEO der FLSmidth & Co. A/S, einem Anbieter von technischen Lösungen, Ausrüstungen und Dienstleistungen für die weltweite Bergbau- und Zementindustrie.



















