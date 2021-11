DGAP-Ad-hoc: Deutsche Telekom AG / Schlagwort(e): Dividende





Deutsche Telekom AG: Vorstand der Deutschen Telekom plant Erhöhung der Dividende für 2021 auf 0,64 Euro je Aktie





11.11.2021 / 18:51 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Vorstand der Deutschen Telekom plant Erhöhung der Dividende für 2021 auf 0,64 Euro je Aktie



Bonn, 11.11.2021



Der Vorstand der Deutschen Telekom plant, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates, der Hauptversammlung, die über die Gewinnverwendung des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, die Ausschüttung einer Dividende von 0,64 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 vorzuschlagen. Für das Geschäftsjahr 2020 hatte die Deutsche Telekom eine Dividende von 0,60 Euro je Aktie gezahlt.



Die nun vom Vorstand geplante Dividende von 0,64 Euro je Aktie steht im Einklang mit der Dividendenpolitik des Unternehmens. Beim Kapitalmarkttag 2021 im Mai 2021 hat die Deutsche Telekom über die geplante Dividendenpolitik für die Jahre 2021 bis 2024 informiert. Die Dividende soll sich danach am bereinigten Ergebnis je Aktie orientieren. Dieser Wert soll von 1,20 Euro im Geschäftsjahr 2020 bis 2024 auf mehr als 1,75 Euro steigen. Vorbehaltlich der erforderlichen Gremienbeschlüsse soll eine Dividende in Höhe von 40 bis 60 Prozent des Ergebnisses je Aktie an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Als Untergrenze für die Dividende gilt 0,60 Euro je Aktie. Auf diesen Wert hatte die Telekom die Mindestdividende im November 2019 angehoben.



Die geplante Ausschüttungssumme für 2021 beträgt demnach rund 3,19 Milliarden Euro, gegenüber einer Ausschüttung von 2,85 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2020.











Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Rechtlicher Hinweis



Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, welche die gegenwärtigen Ansichten des Managements der Deutschen Telekom hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Sie sind im Allgemeinen durch die Wörter "erwarten", "davon ausgehen", "annehmen", "beabsichtigen", "einschätzen", "anstreben", "zum Ziel setzen", "planen", "werden", "erstreben", "Ausblick" und vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet und beinhalten im Allgemeinen Informationen, die sich auf Erwartungen oder Ziele für Umsatzerlöse, bereinigtes EBITDA oder andere Maßstäbe für die Performance beziehen. Zukunftsbezogene Aussagen basieren auf derzeit gültigen Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Daher sollten Sie sie mit Vorsicht betrachten. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheitsfaktoren, von denen die meisten schwierig einzuschätzen sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle der Deutschen Telekom liegen. Dazu gehören u. a. auch der Fortschritt, den die Deutsche Telekom mit den personalbezogenen Restrukturierungsmaßnahmen erzielt, und die Auswirkungen anderer bedeutender strategischer und operativer Initiativen, einschließlich des Erwerbs oder der Veräußerung von Gesellschaften sowie von Unternehmenszusammenschlüssen. Weitere mögliche Faktoren, die die Kosten- und Erlösentwicklung wesentlich beeinträchtigen, sind Veränderungen der Wechselkurse und Zinssätze, regulatorische Vorgaben, ein Wettbewerb, der schärfer ist als erwartet, Veränderungen bei den Technologien, Rechtsstreitigkeiten und aufsichtsrechtliche Entwicklungen. Sollten diese oder andere Risiken und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sollten sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig herausstellen, so können die tatsächlichen Ergebnisse der Deutschen Telekom wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Deutsche Telekom kann keine Garantie dafür geben, dass die Erwartungen oder Ziele erreicht werden. Die Deutsche Telekom lehnt - unbeschadet bestehender kapitalmarktrechtlicher Verpflichtungen - jede Verantwortung für eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen durch Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder anderer Dinge ab. Zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen legt die Deutsche Telekom alternative Leistungskennzahlen vor, z. B. EBITDA, EBITDA AL, bereinigtes EBITDA, bereinigtes EBITDA AL, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes EBIT, EBIT-Marge, bereinigter Konzernüberschuss/(-fehlbetrag), bereinigtes Ergebnis je Aktie, Free Cashflow, Free Cashflow AL sowie Brutto- und Netto-Finanzverbindlichkeiten, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese Kennzahlen sind als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Angaben zu sehen. Alternative Leistungskennzahlen unterliegen weder den IFRS noch anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umständen andere Definitionen zugrunde.















11.11.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de