Düsseldorf, 18.11.2021

Die sino AG hat das Geschäftsjahr 2020/2021 (01.10.2020 - 30.09.2021) wie erwartet mit einem sehr positiven Ergebnis abgeschlossen. Nach dem vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss liegt das operative Ergebnis vor Steuern in der AG bei +3,3 Millionen Euro ggü. +2,1 Millionen Euro im Vorjahr (+55%). Der operative Jahresüberschuss liegt bei +2,2 Millionen Euro gegenüber +1,4 Millionen Euro im Vorjahr (+55%). bzw. bei +0,95 Euro pro Aktie ggü. +0,61 Euro im Vorjahr (+55%).

Die wirtschaftliche Bedeutung der operativen Entwicklung der sino AG im abgelaufenen Geschäftsjahr trat allerdings weit zurück hinter die realisierten Gewinne durch Teilverkäufe von Trade Republic Bank GmbH Anteilen (vgl. Pressemitteilung vom 13.07.2021 und Ad-hoc Mitteilung vom 20.05.2021). Der Jahresüberschuss liegt, unter Berücksichtigung der im abgelaufenen Geschäftsjahr erfolgten Ausschüttung i. H. v. 138,0 Millionen Euro der sino Beteiligungen GmbH, einer 100%-igen Tochter der sino AG, an die sino AG, bei 138,6 Millionen Euro, bzw. 59,30 Euro pro Aktie ggü. 9,5 Millionen Euro bzw. 4,06 Euro pro Aktie im Vorjahr (jeweils +1361%). Im Geschäftsjahr 2019/2020 erfolgten Ausschüttungen der sino Beteiligungen GmbH an die sino AG i. H. v. insgesamt 8,1 Millionen Euro.

Vorstand und Aufsichtsrat der sino AG beabsichtigen unverändert, in Verfolgung der am 14. Juni 2021 bereits per Ad-hoc Mitteilung kommunizierten Gewinnverwendungspolitik und gemäß der IR-Mitteilung vom 13.07.2021, der Hauptversammlung der sino AG, die über den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020/2021 entscheiden und voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 stattfinden wird, eine Dividende von 53,00 Euro (brutto) pro sino Aktie vorzuschlagen. Dies würde einer Ausschüttungssumme von insgesamt rund 124 Millionen Euro entsprechen. Der konkrete Beschluss über den Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2020/2021 an die Hauptversammlung wird allerdings erst voraussichtlich im Januar 2022 gefasst werden. Die liquiden Mittel der sino AG liegen per 30.09.2021 einschließlich der Liquidität aus zu erwartenden Steuerrückzahlungen per Saldo bei 142,4 Millionen Euro.

Die operativen Erträge der sino AG ohne Berücksichtigung der tick-TS Dividende, des Veräußerungserlöses aus tick-TS Aktien und der Ausschüttung der sino Beteiligungen GmbH, sind im Geschäftsjahr 2020/2021 um 28,9 % von 8,8 Millionen Euro auf 11,3 Millionen Euro gestiegen. Die gesamten Verwaltungsaufwendungen der sino AG inklusive Abschreibungen stiegen unterproportional von 6,7 auf 8,0 Millionen Euro (+20,5, %). Unter anderem durch die Verschiebung der Hauptversammlung entstanden im vierten Quartal deutlich erhöhte Rechts- und Beratungskosten.

Per 30.09.2021 wurden bei der sino AG 322 Depotkunden betreut, 6,67 % weniger als im Vorjahr. 12 neue Depots wurden im Geschäftsjahr eröffnet. Die Anzahl der abgewickelten Orders ist in einem bekanntlich sehr positiven Marktumfeld gestiegen, so erhöhten sich die Wertpapierorders gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um 194.291 von 1.039.612 auf 1.233.903 bzw. um 18,69 %.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand

ihillen@sino.de | 0211 3611-2040