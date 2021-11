DGAP-Ad-hoc: creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose





creditshelf Aktiengesellschaft: EBIT-Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2021





19.11.2021 / 17:18 CET/CEST





CREDITSHELF AKTIENGESELLSCHAFT: EBIT-PROGNOSEANPASSUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021





Frankfurt am Main, 19. November 2021 - Die creditshelf Aktiengesellschaft (WKN A2LQUA, ISIN DE000A2LQUA5, Börsenkürzel CSQ, "creditshelf") passt ihre Konzern-EBIT-Prognose für das laufende Geschäftsjahr auf minus 2 Mio. EUR bis minus 3 Mio. EUR an. Die Prognose für den Konzernumsatz gilt unverändert.