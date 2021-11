DGAP-Ad-hoc: Deutsche Bank AG / Schlagwort(e): Personalie





Deutsche Bank AG: Alexander Wynaendts für die Wahl zum nächsten Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Bank nominiert





19.11.2021





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Frankfurt am Main, 19. November 2021 - Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats der Deutschen Bank empfiehlt, Alexander Wynaendts der Hauptversammlung am 19. Mai 2022 zur Wahl in den Aufsichtsrat der Bank vorzuschlagen. Es ist beabsichtigt, ihn im Anschluss zum Vorsitzenden und damit zum Nachfolger von Paul Achleitner zu wählen.





Die Empfehlung Alexander Wynaendts zur Wahl in den Aufsichtsrat steht unter dem Vorbehalt einer Zustimmung des Aufsichtsratsplenums.







