DGAP-Ad-hoc: E.ON SE / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag





E.ON SE: Neue Ergebnis- und Wachstumsziele bis 2026





22.11.2021 / 18:01 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION NACH ART. 17 EU-MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG (MAR)



Neue Ergebnis- und Wachstumsziele bis 2026





Essen, 22.11.2021 - Der Vorstand der E.ON SE hat im Rahmen der Beschlussfassung über die neue E.ON Strategie mit Zustimmung des Aufsichtsrats neue finanzielle Ergebnis- und Wachstumsziele für das Kerngeschäft (Energienetze, Kundenlösungen und Konzernleitung) bis 2026 beschlossen:



Für das Jahr 2026 wurden für das Kerngeschäft jeweils ein bereinigtes EBITDA Ziel von rund EUR 7,8 Milliarden (jährliche durchschnittliche Zuwachsrate (CAGR) rund 4 % 2021-2026) sowie ein EPS Ziel (bereinigtes Ergebnis je Aktie) von rund EUR 0,90 (jährliche durchschnittliche Zuwachsrate (CAGR) 8-10 % 2021-2026) festgelegt. Zudem hat der Vorstand für das Kerngeschäft ein Gesamtinvestitionsvolumen für die Jahre 2022 bis 2026 von insgesamt rund EUR 27 Milliarden beschlossen. Die bisherige Dividendenpolitik von bis zu 5 % Dividendenwachstum pro Jahr wird bis 2026 verlängert. Für das Geschäftsjahr 2021 wird eine feste Dividende von EUR 0,49 pro Aktie vorgesehen. Der Vorstand bestätigt für die E.ON SE das Zielrating eines starken BBB/Baa. Informationen zu den neuen Steuerungskennzahlen sind unter www.eon.com/steuerungskennzahlen zu finden.



Kontakt:



Verena Nicolaus-Kronenberg



Head of Investor Relations



M +49 152 09331400



verena.nicolaus-kronenberg@eon.com





Lars A. Rosumek



Head of Communications & Political Affairs



T +49 201 184 4240



lars.rosumek@eon.com



E.ON SE



Brüsseler Platz 1



45131 Essen



Deutschland



ISIN: DE000ENAG999



WKN: ENAG99



Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange

























