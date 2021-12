DGAP-News: Northern Data AG





/ Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Monatszahlen













Northern Data informiert über bisherigen Geschäftsverlauf 2021 und bestätigt Prognose für Geschäftsjahr 2021

















03.12.2021 / 07:30









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEINFORMATION / IR-MELDUNG





Northern Data informiert über bisherigen Geschäftsverlauf 2021 und bestätigt Prognose für Geschäftsjahr 2021





Seit Jahresbeginn 2021 hat Northern Data erzeugt:



20.812 grüne 1 ETH (for own account)

405 BTC (for own account)

61 BTC aus Gewinnbeteiligungsvereinbarungen mit Dritten





In November 2021 hat Northern Data erzeugt:

5.940 grüne 1 ETH (for own account)

159 BTC (for own account)

44 BTC aus Gewinnbeteiligungsvereinbarungen mit Dritten





Northern Data hatte Ende November 2021 17.000 ASIC-Miner online (davon 6.200 für Hosting-Kunden)



Prognosegemäß waren Ende November 1,7 Exahashes für BTC-Mining online



17.000 Miner sind derzeit online, was 15 % der 110.000 Miner (vertraglich gesichert) entspricht, die Northern Data bis Ende 2022 in Betrieb nehmen wird.



Roll-Out von Gigabyte-Servern abgeschlossen, damit sind Ende November 223.000 GPUs (entspricht 12,7 Terahashes) für Altcoin-Mining online



Guidance für Geschäftsjahr 2021 auf Basis des operativen Geschäfts und der prognostizierten Hardware-Verkäufe bestätigt





Frankfurt am Main - 03. Dezember 2021 - Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87 / ISIN DE000A3E5EZ5), der führende "Value Generator" für HPC-Infrastrukturlösungen, hat heute ein Update zu den bisherigen Mining-Aktivitäten für das Jahr 2021 vorgelegt.

CEO Aroosh Thillainathan: "Wir freuen uns, das erste operative Update für unser Mining-Geschäft seit der Übernahme von Decentric und Bitfield zu geben. Auf dieser Grundlage bestätigen wir hiermit unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2021 mit einem Umsatz von EUR 180-220 Mio. und einem EBITDA von EUR 100-125 Mio. Ein Blick auf die Mining-Aktivitäten für November 2021 zeigt, wie viel High-Performance-Computing in unseren Rechenzentren bereits online ist. Wir werden dieses Niveau nicht nur halten, sondern die Zahl der ASIC-Miner wie geplant noch deutlich erhöhen. Die Umsetzung unseres Wachstumsplans ist in vollem Gange."



Detaillierte Übersicht der Mining-Aktivitäten in 2021:



Bitcoin-Mining (for own account and 3rd party)



ASICs

BTC generiert

Hashrate

August

-²

-

-

September

7.000

122

0,8 EH

Oktober

15.000

141

1,5 EH

November

17.000

203

1,7 EH

YTD 2021

17.000

466

1,7 EH



Altcoin-Mining (for own account)



GPUs

ETH generiert

Hashrate

August

120.000

3.110

6,8 TH

September

170.000

5.606

9,7 TH

Oktober

200.000

6.156

11,4 TH

November

223.000

5.940

12,7 TH

YTD 2021

223.000

20.812

12,7 TH



1 Auf der Grundlage von fast ausschließlich erneuerbarer Energie.

2 Die Übernahme von Bitfield fand im September 2021 statt.



Über Northern Data:



Wir bei Northern Data sind davon überzeugt, dass High-Performance Computing (HPC) nie dagewesene Möglichkeiten für Forschung und Entwicklung, Wirtschaft und letztlich den menschlichen Fortschritt eröffnen wird. Unser multinationales Unternehmen wird durch die Entwicklung und den Betrieb einer hocheffizienten, umweltfreundlichen HPC-Infrastruktur schnell zu einem weltweit führenden Anbieter von GPU- und ASIC-basierten Lösungen. Wir kombinieren auf einzigartige Weise intelligente und nachhaltige Rechenzentren, hochmoderne Hardware und selbst entwickelte Software für verschiedene HPC-Anwendungen wie Bitcoin-Mining, Blockchain, künstliche Intelligenz, Big-Data-Analytik, IoT und Grafik-Rendering. Wir arbeiten in großen, maßgeschneiderten Rechenzentren und proprietären mobilen Hochleistungsrechenzentren, die eine ultimative Flexibilität bei der Standortwahl bieten. Die Northern Data Group beschäftigt rund 200 Mitarbeiter in 7 Ländern.



Investor Relations:



Jens-Philipp Briemle



Head of Investor Relations



An der Welle 3



60322 Frankfurt am Main



E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de



Telefon: +49 171 557 6989