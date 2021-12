DGAP-News: DIC Asset AG





Portfolio von drei Büroimmobilien in Köln mit öffentlichen Mietern von TPG Real Estate erworben



Hochwertiger Büro-Neubau im Dortmunder Teilmarkt Phoenix-See angekauft



Gesamtinvestitionskosten (GIK) von insgesamt rund 286 Mio. Euro



Ankaufsvolumen seit Jahresbeginn steigt auf rund 1,3 Mrd. Euro

Frankfurt am Main, 9. Dezember 2021. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen hat in den letzten Tagen die Beurkundungen für insgesamt vier Objekte in Köln und Dortmund abgeschlossen. Damit wurden seit Jahresbeginn Objekte für insgesamt rund 1,3 Mrd. Euro angekauft. DIC erreicht damit bereits Anfang Dezember das zu Jahresbeginn angekündigte segmentübergreifende Ankaufsvolumen von 1,2 bis 1,8 Mrd. Euro.



Für den bislang größten Spezialfonds der Unternehmensgeschichte hat die DIC ein Portfolio von drei Core-Büroimmobilien in Köln für insgesamt rund 267 Mio. Euro (Gesamtinvestitionskosten, GIK) von TPG Real Estate Partners (TREP), der auf Immobilien spezialisierten Investmentplattform des globalen alternativen Vermögensverwalters TPG angekauft. Somit wurden über 80% der eingeworbenen Gelder investiert. Darüber hinaus hat das Investmentteam der DIC einen hochwertigen Büro-Neubau in Dortmund für den Spezialfonds "DIC Office Balance V" für rund 19 Mio. Euro (GIK) erworben. Der Fonds ist damit voll investiert.



"Das Jahr 2021 ist bereits jetzt für uns überaus erfolgreich. Mein Dank geht an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere ,dynamic performer" draußen im Markt. Sie stehen für Professionalität und Vertrauen. Mit ihrer Kompetenz und ihrer Reputation sorgen sie dafür, dass wir nicht nur Erfolge versprechen, sondern diese auch Jahr für Jahr umsetzen. Und wir werden auch in diesem Jahr noch weitere Transaktionen abschließen", kommentiert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC.



Details zu den Objekten



Im dynamischen Kölner Stadtteil Ehrenfeld hat die DIC drei etablierte Büroobjekte für den bisher größten Spezialfonds der Unternehmensgeschichte der DIC erworben. Sie befinden sich an den Adressen Josef-Lammerting-Allee 24-34, Eupener Str. 125-133 und Maarweg 149-161. Die GIK für das Portfolio mit insgesamt rund 61.300 qm vermietbarer Fläche liegen bei rund 267 Mio. Euro. Die Core-Büroimmobilien sind nahezu vollständig langfristig an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) vermietet und verfügen über Nutzer der öffentlichen Hand. Die gewichtete durchschnittliche Mietvertragslaufzeit (WALT) des Portfolios liegt bei rund 8 Jahren. Alle Gebäude verfügen über eine BREEAM-Green-Building-Zertifizierung im Bestand. Die Summe der Verkehrswerte des Vehikels erhöht sich nach Übergang der Objekte auf über 1,1 Mrd. Euro. Insgesamt wurden dadurch bereits über 80% des gezeichneten Eigenkapitals investiert. Die Immobilien zeichnen sich durch ihre hohe Drittverwendungsfähigkeit, die langfristig stabilen Cashflows und die verkehrsgünstige Lage aus. Der aufstrebende Stadtteil Ehrenfeld gilt als einer der gefragtesten Bürolagen in Köln mit sehr guter Anbindung zum überregionalen Autobahnnetzwerk, zum Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn und zum Flughafen Köln-Bonn.



In der Phoenixseestraße 11 in Dortmund hat die DIC ein Neubau-Multi-Tenant-Objekt für insgesamt rund 19 Mio. Euro (GIK) für den Spezialfonds "DIC Office Balance V" angekauft. Die eingeworbenen Investorengelder des Fonds sind mit diesem Ankauf vollständig investiert. Die Core-Büroimmobilie mit einer vermietbaren Fläche von rund 3.900 qm ist vollständig an zwei bonitätsstarke Mieter aus den Bereichen IT-Beratung und Baustoffhandel vermietet. Die Kennzahl WALT liegt bei rund 10 Jahren. Die Immobilie verfügt über einen modernen Gebäudestandard und eine flexible Grundrissgestaltung. Sie befindet sich im attraktiven Dortmunder Teilmarkt am Phoenix-See auf den ehemaligen Produktionsflächen der ThyssenKrupp AG. Das gemischte Büro-, Dienstleistungs- und Wohnquartier ist eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Deutschlands der letzten Jahre und hat Alleinstellungscharakter in der Metropolregion Rhein-Ruhr.





Über die DIC Asset AG:





Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten. 237 Objekte mit einem Marktwert von rund 11,4 Mrd. Euro betreuen wir onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.



Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC Asset AG. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.



Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.



IR/PR-Kontakt DIC Asset AG:



Peer Schlinkmann



Leiter Investor Relations & Corporate Communications



Neue Mainzer Straße 20 * MainTor Primus



60311 Frankfurt am Main



Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de



























