1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated







a) Name

Title:



First name:

Niklas

Last name(s):

Östberg



2. Reason for the notification







a) Position / status

Position:

Member of the managing body







b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor







a) Name

Delivery Hero SE





b) LEI

529900C3EX1FZGE48X78



4. Details of the transaction(s)







a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type:

Share

ISIN:

DE000A2E4K43





b) Nature of the transaction

Acquisition





c) Price(s) and volume(s)

Price(s)

Volume(s)

97.51 EUR





28570.43 EUR



97.60 EUR





23228.80 EUR



97.72 EUR





24039.12 EUR



97.72 EUR





24039.12 EUR



97.76 EUR





3128.32 EUR



97.76 EUR





11046.88 EUR



97.76 EUR





11046.88 EUR



97.99 EUR





6859.30 EUR



97.99 EUR





11072.87 EUR



97.98 EUR





5878.80 EUR



97.98 EUR





3429.30 EUR



97.98 EUR





9504.06 EUR



97.98 EUR





8818.20 EUR



97.98 EUR





1273.74 EUR



97.98 EUR





3331.32 EUR



97.92 EUR





2937.60 EUR



97.80 EUR





8117.40 EUR



97.80 EUR





195.60 EUR



97.77 EUR





9679.23 EUR



97.77 EUR





11048.01 EUR



97.95 EUR





979.50 EUR



97.95 EUR





11068.35 EUR



97.95 EUR





11068.35 EUR



97.85 EUR





7436.60 EUR



97.85 EUR





11057.05 EUR



97.92 EUR





11750.40 EUR



97.92 EUR





11064.96 EUR



97.88 EUR





11060.44 EUR



97.88 EUR





11060.44 EUR



97.96 EUR





10187.84 EUR



97.96 EUR





11069.48 EUR



98.00 EUR





2842.00 EUR



98.00 EUR





11956.00 EUR



98.00 EUR





7252.00 EUR



97.96 EUR





10089.88 EUR



97.96 EUR





11069.48 EUR



97.84 EUR





11055.92 EUR



97.84 EUR





1565.44 EUR



97.88 EUR





8613.44 EUR



97.88 EUR





11060.44 EUR



97.92 EUR





3231.36 EUR



97.92 EUR





11064.96 EUR



97.92 EUR





11064.96 EUR



97.75 EUR





11045.75 EUR



97.75 EUR





11045.75 EUR



97.55 EUR





11120.70 EUR



97.55 EUR





11120.70 EUR



97.48 EUR





11112.72 EUR



97.66 EUR





10644.94 EUR



97.66 EUR





11035.58 EUR



97.80 EUR





11051.40 EUR



97.80 EUR





22298.40 EUR



97.73 EUR





10554.84 EUR



97.73 EUR





11043.49 EUR



97.75 EUR





23655.50 EUR



97.66 EUR





2539.16 EUR



97.66 EUR





11035.58 EUR



97.74 EUR





8698.86 EUR



97.74 EUR





11044.62 EUR



97.51 EUR





22719.83 EUR



97.83 EUR





7239.42 EUR



97.83 EUR





11054.79 EUR



97.99 EUR





23125.64 EUR



97.98 EUR





8034.36 EUR



97.98 EUR





11071.74 EUR



98.00 EUR





14602.00 EUR



98.00 EUR





4900.00 EUR



98.00 EUR





2352.00 EUR



97.82 EUR





2152.04 EUR



97.82 EUR





22694.24 EUR



97.83 EUR





24359.67 EUR



97.96 EUR





11069.48 EUR



97.96 EUR





11069.48 EUR



97.95 EUR





21646.95 EUR



97.95 EUR





6758.55 EUR



97.95 EUR





11068.35 EUR



97.97 EUR





10580.76 EUR



97.97 EUR





11070.61 EUR



98.00 EUR





12152.00 EUR



98.00 EUR





1372.00 EUR



98.00 EUR





9212.00 EUR



98.00 EUR





1960.00 EUR



97.98 EUR





979.80 EUR



98.00 EUR





784.00 EUR



97.90 EUR





2545.40 EUR



97.90 EUR





13020.70 EUR



97.86 EUR





8220.24 EUR



97.86 EUR





11058.18 EUR



97.85 EUR





4109.70 EUR



97.85 EUR





11057.05 EUR



97.78 EUR





4595.66 EUR



97.80 EUR





2053.80 EUR



97.80 EUR





11051.40 EUR



97.80 EUR





23667.60 EUR



97.82 EUR





2152.04 EUR



97.82 EUR





3130.24 EUR



97.82 EUR





3228.06 EUR



97.82 EUR





11053.66 EUR



97.96 EUR





11755.20 EUR



97.98 EUR





12737.40 EUR



97.96 EUR





21453.24 EUR



97.99 EUR





14208.55 EUR



97.99 EUR





11072.87 EUR



98.00 EUR





98.00 EUR



97.96 EUR





293.88 EUR



97.90 EUR





11552.20 EUR



97.70 EUR





879.30 EUR



97.42 EUR





21724.66 EUR



97.44 EUR





2923.20 EUR



97.44 EUR





487.20 EUR



97.58 EUR





780.64 EUR



97.56 EUR





11024.28 EUR



97.56 EUR





11024.28 EUR



97.76 EUR





4008.16 EUR



97.76 EUR





11046.88 EUR



97.76 EUR





391.04 EUR



97.82 EUR





4401.90 EUR



97.82 EUR





3912.80 EUR



97.92 EUR





20759.04 EUR



98.00 EUR





12054.00 EUR



98.00 EUR





4018.00 EUR



97.98 EUR





5682.84 EUR



97.98 EUR





11071.74 EUR



97.92 EUR





11064.96 EUR



97.92 EUR





11064.96 EUR



97.88 EUR





4600.36 EUR



97.88 EUR





3719.44 EUR



97.90 EUR





22223.30 EUR



97.98 EUR





11071.74 EUR



97.94 EUR





10283.70 EUR



97.94 EUR





11067.22 EUR



97.99 EUR





11072.87 EUR



97.98 EUR





489.90 EUR



97.95 EUR





11068.35 EUR



97.95 EUR





2840.55 EUR



97.92 EUR





5287.68 EUR



97.90 EUR





6559.30 EUR



97.90 EUR





11062.70 EUR



97.90 EUR





1174.80 EUR



97.90 EUR





23006.50 EUR



98.00 EUR





4018.00 EUR



98.00 EUR





9212.00 EUR



97.98 EUR





391.92 EUR



97.98 EUR





11071.74 EUR



97.99 EUR





11072.87 EUR



98.00 EUR





12250.00 EUR



97.89 EUR





23004.15 EUR



97.90 EUR





1076.90 EUR







d) Aggregated information

Price

Aggregated volume

97.8455 EUR





1419052.91 EUR







e) Date of the transaction

06/12/2021; UTC+1





f) Place of the transaction

Name:

Cboe Europe - Dxe Order Books (Nl)

MIC:

CEUX



