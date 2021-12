Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

















09.12.2021 / 17:42









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











































1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Titel:



Vorname:

Niklas

Nachname(n):

Östberg



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Position:

Vorstand







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

Delivery Hero SE





b) LEI

529900C3EX1FZGE48X78



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

DE000A2E4K43





b) Art des Geschäfts

Kauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

97.82 EUR





13694.80 EUR



97.98 EUR





9602.04 EUR



98.00 EUR





5390.00 EUR



98.00 EUR





5292.00 EUR



97.82 EUR





5282.28 EUR



97.90 EUR





19384.20 EUR



97.90 EUR





23789.70 EUR



97.90 EUR





12531.20 EUR



97.94 EUR





8422.84 EUR



97.92 EUR





4602.24 EUR



97.90 EUR





6167.70 EUR



97.90 EUR





4601.30 EUR



97.96 EUR





11853.16 EUR



97.92 EUR





5287.68 EUR



97.96 EUR





10187.84 EUR



97.96 EUR





5289.84 EUR



97.84 EUR





23481.60 EUR



97.70 EUR





14655.00 EUR



97.44 EUR





3995.04 EUR



97.44 EUR





11887.68 EUR



97.58 EUR





16978.92 EUR



97.76 EUR





7625.28 EUR



97.78 EUR





23564.98 EUR



97.92 EUR





6462.72 EUR



97.88 EUR





1859.72 EUR



97.90 EUR





4013.90 EUR



98.00 EUR





21952.00 EUR



97.88 EUR





1272.44 EUR



98.00 EUR





26264.00 EUR



97.98 EUR





5290.92 EUR



98.00 EUR





8134.00 EUR



97.98 EUR





4213.14 EUR



97.96 EUR





3526.56 EUR



98.00 EUR





22932.00 EUR



97.90 EUR





6950.90 EUR



97.88 EUR





12039.24 EUR



98.00 EUR





27342.00 EUR



98.00 EUR





21658.00 EUR







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

97.8884 EUR





427478.86 EUR







e) Datum des Geschäfts

06.12.2021; UTC+1





f) Ort des Geschäfts

Name:

Xetra

MIC:

XETR



a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

























09.12.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de