1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen







a) Name

Titel:



Vorname:

Niklas

Nachname(n):

Östberg



2. Grund der Meldung







a) Position / Status

Position:

Vorstand







b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht







a) Name

Delivery Hero SE





b) LEI

529900C3EX1FZGE48X78



4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften







a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:

Aktie

ISIN:

DE000A2E4K43





b) Art des Geschäfts

Kauf





c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)

Volumen

97.98 EUR





24592.98 EUR



97.98 EUR





17734.38 EUR



97.96 EUR





17730.76 EUR



97.94 EUR





22917.96 EUR



97.88 EUR





20750.56 EUR



97.86 EUR





34838.16 EUR



97.86 EUR





22801.38 EUR



97.94 EUR





21448.86 EUR



97.90 EUR





2447.50 EUR



97.98 EUR





22045.50 EUR



97.88 EUR





23197.56 EUR



97.86 EUR





21137.76 EUR



97.86 EUR





12428.22 EUR



97.84 EUR





25047.04 EUR



97.56 EUR





1951.20 EUR



97.56 EUR





24194.88 EUR



97.52 EUR





23014.72 EUR



97.50 EUR





22717.50 EUR



97.64 EUR





21676.08 EUR



97.76 EUR





22778.08 EUR



97.56 EUR





21853.44 EUR



97.52 EUR





23599.84 EUR



97.50 EUR





23790.00 EUR



97.68 EUR





22466.40 EUR



97.84 EUR





21133.44 EUR



97.66 EUR





25489.26 EUR



97.70 EUR





11333.20 EUR



97.68 EUR





11233.20 EUR



97.42 EUR





22406.60 EUR



97.42 EUR





11787.82 EUR



97.40 EUR





11785.40 EUR



97.58 EUR





21272.44 EUR



97.78 EUR





23467.20 EUR



97.84 EUR





2837.36 EUR



97.82 EUR





2836.78 EUR



98.00 EUR





21658.00 EUR



97.84 EUR





24166.48 EUR







d) Aggregierte Informationen

Preis

Aggregiertes Volumen

97.747 EUR





708567.94 EUR







e) Datum des Geschäfts

06.12.2021; UTC+1





f) Ort des Geschäfts

Name:

Ubs Europe Se - Systematic Internaliser

MIC:

UBSI



