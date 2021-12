DGAP-News: q.beyond AG





q.beyond erwirbt hochskalierbares Cloud-Portal



- Automatisierte Bereitstellung hochperformanter Cloud- und IT-Security-Produkte

- Strategische Vertriebspartnerschaft mit der Telekom Deutschland

- Asset-Deal mit der Ulmer scanplus sichert q.beyond mehr als 20 Mio. € wiederkehrende Umsätze



Köln/Ulm, 10. Dezember 2021 - Die q.beyond AG erwirbt den operativen Geschäftsbetrieb der Ulmer scanplus GmbH, die insbesondere im Cloud- und IT-Security-Umfeld tätig ist, und damit ein selbst entwickeltes, hochskalierbares Cloud-Portal. Es stellt derzeit mehr als 700 mittelständischen Unternehmen automatisiert performante Managed-IT-Services wie Managed Connectivity und Managed Security aus der Private und Public Cloud zur Verfügung, die von der Telekom Deutschland GmbH beauftragt werden. Auf der Basis mehrjähriger Verträge erzielte die sich in einem Sanierungsverfahren befindliche scanplus zuletzt einen Jahresumsatz von mehr als 20 Mio. €.



Cloud-Portal von scanplus ergänzt q.beyond-Portfolio perfekt



q.beyond-Vorstand Jürgen Hermann begründet die Transaktion: "Mit dem hochskalierbaren Cloud-Portal von scanplus erweitern wir unser Portfolio im wachstumsstarken Cloud-Geschäft." q.beyond verfüge nun über einen standardisierten Baukasten, aus dem sich sowohl kleinere als auch mittelständische Unternehmen auf einfache Weise eine passende IT-Lösung aus der Cloud zusammenstellen können. Über die Höhe des Kaufpreises, den q.beyond aus ihren liquiden Mitteln zahlt, wurde Stillschweigen vereinbart. Hinzu kommt die Ablösung von über Leasing finanzierten Sachanlagen.



Bekenntnis zum Standort Ulm



Darüber hinaus gewinnt q.beyond 220 IT-Expertinnen und -Experten hinzu. Vorstand Hermann begrüßt die neuen Teammitglieder: "Die Kompetenz unserer neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter passt perfekt zu uns. Gemeinsam werden wir den Standort Ulm und das Geschäft mit standardisierten Cloud-Produkten weiterentwickeln."



Managed-IT-Services gemeinsam mit der Telekom Deutschland



q.beyond wird dabei insbesondere von der langjährigen Vertriebspartnerschaft mit der Telekom profitieren. Hagen Rickmann, Geschäftsführer der Geschäftskundensparte der Telekom Deutschland GmbH, begrüßt die Transaktion: "Managed-IT-Services sind ein wichtiger Bestandteil unseres Leistungsspektrums für den Mittelstand. Wir setzen auf die langjährige Partnerschaft mit scanplus und wollen dieses Geschäft mit q.beyond weiter ausbauen."



Vielfältige Wachstumschancen



q.beyond-Vorstand Hermann sieht vielfältige Möglichkeiten, mit der jüngsten Transaktion das starke und profitable Wachstum seines Unternehmens noch einmal zu beschleunigen; in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres hat q.beyond den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 12 % auf 116,3 Mio. € gesteigert. Jürgen Hermann: "Wir können nun mittelständischen Unternehmen jeder Größenordnung genau die Cloud-Lösungen anbieten, die sie für ihre Digitalisierungsvorhaben benötigen." Zudem werde q.beyond das Cloud-Portal künftig auch selbst vertreiben und durch eigene Produkte ergänzen.



Das Closing der Transaktion wird nach Vorlage aller erforderlichen Zustimmungen voraussichtlich spätestens Anfang 2022 erfolgen.





Unternehmensprofil der q.beyond AG



Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



Kontakt



q.beyond AG



Arne Thull



Leiter Investor Relations/Mergers & Acquisitions



T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de



























