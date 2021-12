DGAP-Ad-hoc: bet-at-home.com AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung





Düsseldorf, 10. Dezember 2021. Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben eine Restrukturierung der Tochtergesellschaft in Österreich verabschiedet. Damit soll die Kostenstruktur des Konzerns an die gesunkenen Umsatzerlöse angepasst werden. Der Restrukturierungsplan sieht Maßnahmen vor, welche aus einem Effizienzsteigerungs- und Kostensenkungsprogramm bestehen und eine einmalige Reduktion von 65 Beschäftigten umfassen.



Mit knapp 200 hochqualifizierten und einsatzbereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist der bet-at-home.com AG Konzern sehr gut auf eine positive wirtschaftliche Entwicklung ausgerichtet.





Über bet-at-home.com:



Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming tätig. Mit 5,5 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern der Europäischen Union. bet-at-home verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Online-Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming. bet-at-home ist für sämtliche Konzerngesellschaften in Deutschland, Österreich und Malta nach ISO/IEC 27001:2013 zertifiziert.







Kontakt:



Mag. Klaus Fahrnberger



Head of Investor Relations



+49 211 545 598 77



ir@bet-at-home.com



www.bet-at-home.ag

















