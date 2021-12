DGAP-Ad-hoc: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme





Dermapharm Holding SE: Übernahme der C³ Cannabinoid Compound Company GmbH





Grünwald, 15. Dezember 2021 - Die Dermapharm Holding SE (WKN: A2GS5D, ISIN: DE000A2GS5D8) hat heute über die Dermapharm AG einen Vertrag mit der Canopy Growth Germany GmbH, mit Sitz in St. Leon-Rot, Deutschland, zur Übernahme der C³ Cannabinoid Compound GmbH, mit Sitz in Neumarkt, Deutschland, sowie deren Tochtergesellschaften Spectrum Therapeutics GmbH, mit Sitz in Neumarkt, Deutschland, THC Pharm GmbH The Health Concept, mit Sitz in Frankfurt, Deutschland, und Spectrum Therapeutics Austria GmbH, mit Sitz in Wien, Österreich, geschlossen. Mit Vollzug der Transaktion erlangt die Dermapharm AG 100,00 Prozent der Geschäftsanteile an dem auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von natürlichen und synthetischen pharmazeutischen Wirkstoffen auf Basis von Cannabinoiden spezialisierten Unternehmen. Der Kaufpreis bewegt sich in einer Größenordnung von EUR 80 Mio. zuzüglich eventueller erfolgsabhängiger limitierter Kaufpreiskomponenten.



Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Zustimmungsvorbehalt der Kartellbehörden. Der Vorstand erwartet den Vollzug bis Ende Januar 2022.





