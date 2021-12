DGAP-News: Basler AG





Basler erwirbt zeitgleich zwei koreanische Distributoren: DATVISION und IOVIS



Computer Vision Experte Basler übernimmt seine beiden langjährigen koreanischen Handelspartner DATVISION und IOVIS und baut damit sein Direktgeschäft in Asien aus. Die Akquisitionen sind ein wichtiger Schritt in der Wachstumsstrategie des Unternehmens.



Ahrensburg, 17. Dezember 2021 - Die Basler AG, ein führender Hersteller im Computer Vision Bereich, gibt die Übernahme ihrer langjährigen Vertriebspartner DATVISION und IOVIS in Korea bekannt. Die unterschiedlich strukturierten Übernahmen erfolgen voraussichtlich jeweils zum 7. Januar 2022. Basler baut mit diesen Transaktionen das Direktgeschäft in Asien weiter konsequent aus, nachdem bereits vor drei Jahren der Distributor MVLZ in China übernommen wurde. Zudem macht das Unternehmen einen weiteren Schritt im Rahmen seiner Expansionsstrategie und beim Ausbau des Produktportfolios hin zum Vollsortimenter.



Alexander Temme, Chief Commercial Officer (CCO) der Basler AG, erläutert: "Basler erweitert sein Produkt- und Leistungsangebot schon seit einigen Jahren konsequent weiter und hat sich mittlerweile vom Kamerahersteller zum Vollsortimenter gewandelt. Die Übernahme von DATVISION und IOVIS sowie der zeitnahe geplante Zusammenschluss unterstreichen diese Strategie. Wir freuen uns sehr, dass koreanische Kunden unser leistungsstarkes und kostenattraktives Computer Vision Portfolio zukünftig direkt von einem globalen Hersteller mit sehr starker regionaler Präsenz und Expertise kaufen können."



DATVISION hat zuletzt rund 10 Mitarbeiter in Korea beschäftigt. Das Unternehmen vertreibt Bildverarbeitungs-Komponenten und -Lösungen für verschiedene Branchen, v.a. im Halbleiter- und Elektronikmarkt. Das in Seoul ansässige Unternehmen IOVIS hat mit zuletzt über 40 Mitarbeitern erfolgreich ein sehr umfangreiches Portfolio an Vision-Komponenten von verschiedenen Herstellern vertrieben.



Durch eine zeitnahe Zusammenführung beider Unternehmen mit dem bereits bestehendem Basler Korea Team entsteht eine Niederlassung von über 50 Mitarbeitern mit sehr hoher Kompetenz in Marketing, Vertrieb und technischem Support von Computer Vision Komponenten für OEM Kunden.



Basler ist ein international führender Anbieter von hochwertigen Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Anwendungen. Neben klassischen Flächen- und Zeilenkameras, Objektiven, Framegrabbern, Lichtmodulen und Software bietet das Unternehmen Embedded Vision Module und Lösungen, 3D-Produkte sowie kundenspezifische Produktanpassungen und Beratungsdienstleistungen an. Baslers Produkte werden in einer Vielzahl von Märkten und Anwendungen eingesetzt, u.a. in der Fabrikautomation, Medizin, Logistik, Retail oder Robotik. Sie zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und lange Verfügbarkeiten aus. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 800 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Standorten in Europa, Asien und Nordamerika. Dank der weltweiten Vertriebs- und Serviceorganisation und der Zusammenarbeit mit renommierten Partnern lassen sich passende Lösungen für Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen finden.



Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008.









Kontakt:



Basler AG



Verena Fehling



Tel. 04102 463 101



