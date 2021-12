DGAP-News: Corestate Capital Holding S.A.





Corestate beweist Platzierungsexpertise für Shopping-Center mit Verkauf des wichtigen Nahversorgungszentrums Warnow Park in Rostock



Generalmietvertrag bis 2039 mit EDEKA-Nord



Übergabe des Retail-Komplexes in Bestzustand



Erfolgreiche Highstreet-Serie: Bislang über 2 Mrd. € in 150 Einzelhandelsobjekte investiert



Nach Top-Repositionierung des Gießener Fachmarktzentrums "neustädter" fortgeschrittene Gespräche mit namhaftem Investor

Frankfurt, 17. Dezember 2021 - Corestate, ein führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien und damit verbundene Finanzierungslösungen, hat aus seinem Einzelhandelsfonds Highstreet VIII den Warnow Park in Rostock verkauft und unterstreicht damit seine Verkaufsexpertise auf dem anspruchsvollen Markt der Shopping-Center. In Corestates erfolgreicher "Highstreet" Investmentreihe wurden bislang rund 150 Einzelhandelsobjekte in attraktiven Lagen deutscher Mittelstädte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als zwei Mrd. Euro eingebracht. Mit der Objektbewertung und der Investorenansprache für den Warnow-Park war Bechtolsheim Real Estate betraut.



Tobias Gollnest, CIO DACH Corestate: "Wir haben hier wieder einmal gezeigt, dass Corestate über hohe Expertise und Erfahrung in der Platzierung großvolumiger gemischter Einzelhandelsimmobilien verfügt und übergeben ein langjährig etabliertes und regional äußerst beliebtes Center im Bestzustand. Dafür steht aktuell auch unsere im Gießener Stadtzentrum gelegene Shopping Mall "neustädter". Wir haben das "neustädter" mit einem tollen Aus- und Umbauprogramm repositioniert und befinden uns bereits in einem sehr fortgeschrittenen Gesprächsstadium mit einem namhaften Investor."



Der Warnow Park ist Teil des florierenden Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Rostock. Es handelt sich um ein hochattraktives, vollvermietetes Center mit einem frischen Look und einem über 18 Jahre laufenden Generalmietvertrag mit EDEKA Nord, einem der Marktführer im europäischen Lebensmittel-Einzelhandel.



Das hybride Einkaufszentrum - ein Fachmarktzentrum mit den Merkmalen eines Shopping-Centers - dient der Versorgung des Rostocker Stadtteils Lütten Klein/Lichtenhagen. Es war 2010 aufwendig modernisiert worden und verfügt über einen bedarfsgerechten Branchenmix aus 40 Geschäften mit einem Schwerpunkt im kurzfristigen Bedarf (u.a. DM, McPaper, Apollo Optik, Deichmann, Reiseland, Vodafone, O2) sowie 10 Geschäftsflächen im Gastronomiebereich (u.a. Burger King). Bei einer Netto-Grundfläche von ca. 40.000 m² beträgt die gesamte Handels- und Gastronomiefläche ca. 21.400 m², weitere Nutzungsarten sind Büro auf 1.125 m² und Wohnen mit 27 integrierten Maisonette-Wohnungen auf 2.300 m². Hinzu kommen Parkdecks mit LED-Leitsystem für 1.150 Fahrzeuge.





Über CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE)



CORESTATE ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von rund 27 Milliarden Euro. Das Unternehmen versteht sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden. Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei CORESTATE von einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit rund 850 Experten hält CORESTATE für Kunden und Investoren ein vollumfängliches Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von der Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf. CORESTATE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und europaweit in 11 Ländern mit Niederlassungen unter anderem in Frankfurt, Wien, Zürich, Paris, Madrid und London als angesehener Geschäftspartner für institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf unserer Webseite corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen werden.



























