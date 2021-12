DGAP-Ad-hoc: Netfonds AG / Schlagwort(e): Verkauf





Netfonds AG: Netfonds AG veräußert Beteiligung an der NSI Netfonds Structured Investments GmbH (Immobilienbestandshalter)





17.12.2021 / 14:00 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Hamburg, 17. Dezember 2021 - Die Netfonds AG hat die am 03.12.2021 per LOI vereinbarte Transaktion zur Veräußerung und Einbringung der NSI Netfonds Structured Investments GmbH per Sachkapitaleinlage an die Value Management & Research AG ("VMR") mittels notariellem Einbringungsvertrag umgesetzt.





Als Gegenleistung für die Übertragung von 88,72% der Geschäftsanteile der NSI Netfonds Structured Investments GmbH erhält Netfonds 1.400.000 Aktien der VMR AG sowie eine Wandelschuldverschreibung, die zu einem späteren Zeitpunkt in 1.600.000 Aktien gewandelt werden kann, in Höhe von EUR 5.200.000. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich somit auf EUR 9.400.000.





Mitteilende Person: Peer Reichelt, Vorstand



Kontakt: preichelt@netfonds.de



Tel.: +49 40 8 222 67 0



















