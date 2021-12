DGAP-Ad-hoc: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung





HAMBORNER REIT AG: Erhöhung der Prognose für den NAV je Aktie infolge eines voraussichtlichen Anstiegs des Portfoliowerts zum 31. Dezember 2021





17.12.2021





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 MMVO



HAMBORNER REIT AG: Erhöhung der Prognose für den NAV je Aktie infolge eines voraussichtlichen Anstiegs des Portfoliowerts zum 31. Dezember 2021



HAMBORNER REIT AG, Goethestraße 45, 47166 Duisburg, 17. Dezember 2021



Die planmäßige Jahresendbewertung des Immobilienportfolios der HAMBORNER REIT AG zum Stichtag 31. Dezember 2021 wird derzeit durch den externen Gutachter Jones Lang LaSalle durchgeführt. Auf Grundlage eines ersten indikativen Bewertungsentwurfs wird der Verkehrswert des Immobilienportfolios (like-for-like) nach derzeitigem Kenntnisstand im Vergleich zum Vorjahreswert um voraussichtlich 4,5 % bis 5,0 % steigen. Der derzeit erwartete Wertanstieg des Immobilienportfolios ist insbesondere auf eine positive Wertentwicklung der Nahversorgungsimmobilien zurückzuführen.



Das Ergebnis der Analyse des ersten Bewertungsentwurfs führt zu einer Erhöhung der Gesamtjahresprognose für den NAV je Aktie (zuletzt "leichter Anstieg des NAV je Aktie gegenüber dem Jahresende 2020"). Die Gesellschaft geht nunmehr davon aus, dass sich der NAV je Aktie zum 31. Dezember 2021 im Bereich zwischen 12,00 und 12,10 Euro bewegen wird. Dies entspräche einem Anstieg des NAV je Aktie gegenüber dem Jahresende 2020 (11,05 Euro) in Höhe von rund 9 %.



Die Immobilienbewertung durch den externen Gutachter befindet sich noch im laufenden Prozess und die endgültigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2021, welche den NAV je Aktie ebenfalls beeinflussen, liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor. Die endgültige Entwicklung des NAV je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 kann daher noch von der vorgenannten Prognose abweichen.



HAMBORNER REIT AG



Der Vorstand





Mitteilende Person:



Christoph Heitmann



Head of Investor & Public Relations



c.heitmann@hamborner.de



+49 (0)203 5440532

