Vitesco Technologies Group AG: Rückstellungsbildung vor dem Hintergrund von möglichen Ausgleichsverpflichtungen gegenüber der Continental AG im Zusammenhang mit den Diesel-Untersuchungen





Regensburg, 20. Dezember 2021. Die Vitesco Technologies Group AG wird im Zusammenhang mit möglichen Ausgleichspflichten aus dem Konzerntrennungsvertrag mit der Continental AG im vierten Quartal eine Rückstellung in Höhe von 80 Millionen Euro bilden. Diese wird das Konzernergebnis von Vitesco Technologies entsprechend belasten.



Nach Maßgabe der im Zuge der Abspaltung getroffenen Vereinbarungen zwischen Vitesco Technologies und der Continental AG besteht für Vitesco Technologies eine Verpflichtung, Gesellschaften des Continental-Konzerns von Kosten und Verbindlichkeiten freizustellen, die den auf Vitesco Technologies übertragenen Geschäftsbereichen zuzurechnen sind. Dies kann unter anderem mögliche Bußgelder und weitere Kosten, insbesondere Rechtsberatungskosten umfassen. Bisher wurden noch keine diesbezüglichen Forderungen durch die Continental AG geltend gemacht. Zeitpunkt und tatsächliche Höhe zu leistender Ausgleichszahlungen stehen daher noch nicht fest.



Der Vorstand der Vitesco Technologies Group AG geht aufgrund seiner Bewertung des aktuellen Stands der von den Staatsanwaltschaften Hannover und Frankfurt am Main geführten Ermittlungsverfahren gegen die Continental AG im Zusammenhang mit dem Vorwurf der Verwendung illegaler Abschalteinrichtungen in Dieselmotoren und einer Einschätzung der diesbezüglich bisher angefallenen Kosten davon aus, dass eine Inanspruchnahme der Gesellschaft durch die Continental AG aus der getroffenen Freistellungsvereinbarung zunehmend wahrscheinlich ist.

















