Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



CompuGroup Medical SE & Co. KGaA: Aktienrückkaufprogramm - 4. Zwischenmeldung



Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA hat im Zeitraum vom 20. Dezember 2021 bis einschließlich 23. Dezember 2021 insgesamt 81.829 Stückaktien der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 25. November 2021 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 26. November 2021 mitgeteilt wurde.



Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 20. Dezember 2021 bis einschließlich 23. Dezember 2021 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse für die Ausführungspreise der Geschäfte betragen:



Datum

Aggregiertes Volumen (in Stückzahl Aktien)

Volumengewichteter Durchschnittskurs (in EUR, ohne Erwerbsnebenkosten)

20. Dezember 2021

20.271

66,6958

21. Dezember 2021

20.752

67,5236

22. Dezember 2021

20.917

68,6982

23. Dezember 2021

19.889

69,6199

Gesamt:

81.829

68,1283







Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 26. November 2021 bis einschließlich 23. Dezember 2021 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 326.685 Stückaktien.



Detaillierte Informationen zu den Geschäften sind auf der Website der Gesellschaft unter www.cgm.com/aktienrueckkauf abrufbar.



Der Erwerb der Aktien der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA erfolgte durch ein von der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).



Koblenz, 28. Dezember 2021



CompuGroup Medical SE & Co. KGaA



