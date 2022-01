DGAP-News: Reply SpA





/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Fusionen & Übernahmen













Reply erweitert sein Netzwerk in Nordamerika um Enowa und The Spur Group

















10.01.2022 / 16:38









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







REPLY [MTA, STAR: REY] verstärkt seine Präsenz auf dem US-amerikanischen Markt mit der Akquisition zweier Unternehmen: Enowa LLC (www.enowa.com), eine Gesellschaft, die spezialisiert ist auf Consulting und auf die Entwicklung von Lösungen auf Basis der SAP-Technologie, und The Spur Group (www.thespurgroup.com), die führend ist auf dem Gebiet der Beratung für Vertrieb und Marketing.



Enowa LLC mit Hauptsitz in Philadelphia ist Marktführer auf dem Gebiet des Cloud Design und der Mehrwertdienste auf der Grundlage von SAP-Technologie; zu seinen Kunden gehören einige der größten amerikanischen Konzerne aus der chemischen Industrie, der Gesundheitsversorgung, der Energie und der Verbraucherdienstleistungen.



The Spur Group mit Hauptsitz in Bellevue (Seattle) arbeitet mit den wichtigsten Tech-Giganten und globalen Marken zusammen, darunter: Microsoft, Google, VMWare, Starbucks, Cisco, Zillow und Capital Group. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf die Definition von Strategien des Markteinstiegs sowie der Marktpositionierung im digitalen Bereich und verbindet Kompetenzen in Bezug auf Strategie, Marketing, Datenanalyse und operative Modelle.



Die Investitionen in Enowa LLC und in The Spur Group, die insgesamt mehr als 400 Personen beschäftigen, sind Teil der internationalen Wachstumsstrategie von Reply, insbesondere in den USA, wo Reply bereits mit Niederlassungen in Atlanta, Chicago, Detroit, Kansas City, Seattle und St. Louis präsent ist.



Die Gründer von Enowa LLC und The Spur Group treten der Reply Gruppe als "Partner" bei. Ihre Aufgabe wird darin bestehen, die Tätigkeit der jeweiligen Gesellschaften in Nordamerika weiterzuentwickeln.



"Enowa und The Spur Group", so Mario Rizzante, Direktor von Reply, "zeichnen sich beide durch einen großartigen Unternehmergeist aus sowie dadurch, dass sie der technischen Innovation stete Aufmerksamkeit schenken. Da die von diesen beiden Gesellschaften angebotenen Dienstleistungen unser aktuelles Angebot so gut ergänzen, entsteht durch diesen Schritt eine optimale Plattform, die es Reply ermöglichen wird, sich in den Vereinigten Staaten, dem weltweit wichtigsten Markt für IT-Dienste, weiterzuentwickeln."



Ali Sarraf, CEO von Enowa LLC, hat erklärt: "Wir sind sehr froh, dass wir nun als Marktführer für SAP-Consulting Teil des Netzwerks von Reply in Nordamerika werden. Das ausgeprägte Interesse für die Menschen, die besondere Aufmerksamkeit, die dem Kunden gewidmet wird, und die Kultur der Innovation, die charakteristisch für Reply sind, verbinden sich auf vollkommene Weise mit unserer Mission und unserer Unternehmenskultur. Gemeinsam werden wir in der Lage sein, für unsere Kunden weiteren Mehrwert zu generieren."



"Ich bin begeistert, dass die Spur Group sich Reply angeschlossen hat, einem Unternehmen, das den gleichen Fokus auf große Herausforderungen für Menschen und Kunden legt", erklärte Randy Karr, CEO der Spur Group. "Wir bringen eine Reihe einzigartiger Fähigkeiten in das US-Netzwerk von Reply ein, darunter strategische Unternehmensberatung und Markteinführungskompetenz. Reply verfügt bereits über eine Präsenz in zahlreichen Märkten sowie über Beziehungen zu vielen unserer Zielkunden. Das Unternehmen hat Standardprozesse und -strukturen aufgebaut, die wir effektiv nutzen können, und bietet einen Pool an Fähigkeiten, auf den wir jetzt zugreifen können. Als Unternehmen sind wir heute stärker denn je."



REPLY



Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Planung und Umsetzung von Lösungen, die auf den neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Reply, das aus einem Netzmodell von hoch spezialisierten Unternehmen besteht, steht den wichtigsten europäischen Industriegruppen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie Öffentliche Verwaltung zur Seite, wenn es darum geht, Geschäftsmodelle zu definieren und zu entwickeln, die erst durch die neuen Paradigmen der Künstlichen Intelligenz, des Cloud Computing, der digitalen Medien und des IdD (Internet der Dinge) ermöglicht werden. Zu den von Reply gebotenen Dienstleistungen gehören: Consulting, Systemintegration und digitale Dienste. www.reply.com



ENOWA LLC



Enowa ist ein 2002 gegründetes SAP-Beratungsunternehmen mit einem dezidierten Fokus auf Geschäftsprozess- und SAP-Beratung. Mit fast 20 Jahren Erfahrung ist Enowa ein SAP Gold-Partner mit anerkannter Expertise in verschiedenen Branchen, der globale Transformationsprojekte mit SAP-Produkten durchführt. Enowa schließt Selective Data-, Green- oder Brown-Migrationsprogramme zu S/4 ab oder beginnt mit einem pragmatischen Logistics/Finance First-Ansatz. Unsere Experten kennen sich mit aufkommenden Technologien (Group Reporting, SAC, IBP), Process Mining (Signavio und Celonis), Analytik (BObj, BW4/HANA) und Technologie (Business Technology Platform) aus. Bitte besuchen Sie www.enowa.com für weitere Informationen.



THE SPUR GROUP



Die Spur Group ist der führende Anbieter von End-to-End-Markteinführungsservices. Wir verwandeln Kunden-, Partner- und Mitarbeitererfahrungen in Wettbewerbsvorteile, indem wir unseren Kunden helfen, praktisch nutzbare Erkenntnisse zu gewinnen, die Kundenbindung zu stärken, die Nutzung von Partnerschaften zu verbessern, die Umsetzung zu optimieren und schnellere Umsatzsteigerungen zu erzielen. www.thespurgroup.com .



Ansprechpartner für die Medien



Fabio Zappelli



f.zappelli@reply.com



Tel. +39 011 771 1594



Aaron Miani



a.miani@reply.com



Tel. +442077306000







Ansprechparter für Investor Relations



Riccardo Lodigiani



r.lodigiani@reply.com



Tel. +39 011 771 1594



Michael Lückenkötter



m.lueckenkoetter@reply.com



Tel. +49 5241 5009 1017



10. Januar 2022



Diese Pressemitteilung ist eine Übersetzung, die italienische Version hat Vorrang.



























10.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de