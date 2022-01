DGAP-News: Corestate Capital Holding S.A.





Corestate stärkt institutionelles Immobiliengeschäft: Martin Eberhardt kommt als neuer CIO für DACH-Region, Edward Bates wird CIO International



- Top-Personalien erhöhen Schlagkraft des strategischen Immobiliengeschäfts



Frankfurt, 19. Januar 2022. Der erfahrene Immobilienexperte Martin Eberhardt übernimmt die neu ausgestaltete Position des Chief Investment Officer (CIO) DACH bei Corestate. Von Frankfurt aus wird Eberhardt die Geschäftsfelder Fonds-, Asset- und Investmentmanagement sowie Development steuern. Der langjährige CEO der Corestate-Tochter STAM Europe, Edward Bates, komplettiert als neuer CIO International das Führungsteam des Bereichs Real Estate Equity in der Verantwortung für das Europageschäft. Beide berichten direkt an Vorstandschef René Parmantier.



Eberhardt (57 J.) hat langjährige Leitungserfahrungen in der Beratung institutioneller Immobilienanleger, u.a. bei Union Investment, Bouwfonds und Swiss Life. Er war zudem Vorsitzender des Vorstandes der RICS Deutschland sowie Mitglied des Präsidiums des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA).



Edward Bates verfügt ebenfalls über einen weiten Erfahrungsschatz in der internationalen Immobilienbranche mit vorhergehenden Positionen etwa als Senior Principal und Co-Head of Real Estate bei Doughty Hanson & Co. sowie Investment Director bei Orion Capital Managers.



René Parmantier, CEO Corestate: "Wir wollen unser institutionelles Immobiliengeschäft stärken und auf der Produktseite im Sinne unserer Kunden noch innovativer arbeiten. Martin Eberhardt kennt die Anforderungen institutioneller Investoren wie kaum ein anderer. Als CIO für die DACH-Region wird er gemeinsam mit Edward Bates als neuem CIO International unseren Kunden neue sowie exklusive Opportunitäten und Marktzugänge erschließen."





Pressekontakt



Jorge Person



T: +49 69 3535630-136 / M: +49 162 2632369



jorge.person@corestate-capital.com



Investor Relations Kontakt



Thomas Fritsche



T: +49 69 3535630-106



ir@corestate-capital.com





Über CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE)



CORESTATE ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von rund 27 Milliarden Euro. Das Unternehmen versteht sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden. Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei CORESTATE von einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit rund 850 Experten hält CORESTATE für Kunden und Investoren ein vollumfängliches Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von der Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf. CORESTATE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und europaweit in 11 Ländern mit Niederlassungen unter anderem in Frankfurt, Wien, Zürich, Paris, Madrid und London als angesehener Geschäftspartner für institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf unserer Webseite corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen werden.



























