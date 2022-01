DGAP-Ad-hoc: SHS VIVEON AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Jahresbericht





SHS VIVEON AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2021 in Folge einer geringeren Umsatzerwartung aufgrund verzögerter Abschlüsse im Neukundengeschäft.





26.01.2022 / 18:08 CET/CEST





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Die SHS Viveon AG passt die am 3.12.2021 aktualisierte Prognose für den Konzern für das Geschäftsjahr 2021 an.





Aufgrund der gegen die Erwartungen verzögerten Abschlüsse im Neukundengeschäft zum Jahresende sowie Abgrenzungen aus dem realisierten Neukundengeschäft über den Jahresultimo reduziert sich der Umsatz gegenüber der bisherigen Prognose um 6 Prozent bis 7 Prozent bezogen auf den Vorjahresumsatz.





Trotz des verzögerten Neukundengeschäftes konnte die Anzahl der abgeschlossenen Neukunden gegenüber dem Jahr 2020 leicht gesteigert werden. Allerdings haben diese Abschlüsse wie schon zum Halbjahresergebnis 2021 erläutert, keine Steigerung der wiederkehrenden Umsatzanteile erlaubt.





Die EBITDA Marge reduziert sich gegenüber der bisherigen Prognose im Bereich von 10 Prozent bis 12 Prozent auf eine Marge zwischen 7 Prozent bis 8 Prozent, was im Wesentlichen auf die Verringerung des Umsatzes zurückzuführen ist.





Infolgedessen reduziert sich der Jahresüberschuss gegenüber der bisherigen Prognose. Während im Dezember ein Jahresüberschuss von TEUR 500 bis TEUR 700 angenommen wurde, wird nun ein Jahresüberschuss im Bereich von TEUR 200 bis TEUR 300 erwartet.





Der Cashflow aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit wird gegenüber der ursprünglich prognostizierten Entwicklung negativ anstatt leicht positiv sein.







Kontakt:



SHS VIVEON AG



Karin Schuler



Clarita-Bernhard-Straße 27



81249 München



Deutschland



T +49 89 74 72 57-0



F +49 89 74 72 57-900



Investor.Relations@SHS-VIVEON.com



www.SHS-VIVEON.com















