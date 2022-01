DGAP-Ad-hoc: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis





Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7 / WKN: A1TNUT) - Konzernergebnis im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 erheblich unter Vorjahresquartal



Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) wird für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 (1. Oktober bis 31. Dezember 2021) voraussichtlich ein Konzernergebnis innerhalb einer Spanne von -7 bis -9 Millionen Euro ausweisen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021 lag das Konzernergebnis bei 24,9 Millionen Euro. Wesentlicher Treiber für das gegenüber dem Vorjahresquartal niedrigere Konzernergebnis ist die Bewertung des Portfolios der DBAG. Das Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis zum Stichtag 31. Dezember 2021 ist deutlich negativ beeinflusst durch die Veränderung der Multiplikatoren der Vergleichsunternehmen am Kapitalmarkt.



Die DBAG weist abermals darauf hin, dass das Ergebnis eines einzelnen Quartals keinen Rückschluss auf das Ergebnis des gesamten Geschäftsjahres zulässt. Dies gilt auch für den Vergleich eines einzelnen Quartals mit dem entsprechenden Vorjahresquartal. Die Ergebnisse einzelner, auch direkt aufeinander folgender Perioden können stark voneinander abweichen. Die DBAG stellt gegenwärtig ihren Zwischenabschluss zum 31. Dezember 2021 auf. Die Quartalsmitteilung dazu wird am 10. Februar 2022 veröffentlicht werden.



Der Vorstand



Frankfurt am Main, 27. Januar 2022



Mitteilende Person: Roland Rapelius, Leiter Investor Relations









Kontakt:



Roland Rapelius



Leiter Investor Relations



E-Mail: roland.rapelius@dbag.de



Telefon: +49 69 95787 365

