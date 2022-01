DGAP-Ad-hoc: Logwin AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) NR. 596/2014



Vorläufige Geschäftszahlen - Logwin im Geschäftsjahr 2021 mit unerwartetet positiver Gesamtentwicklung







Grevenmacher (Luxemburg) - Der Logwin Konzern gibt vorläufige, noch nicht abschließend testierte Geschäftszahlen 2021 bekannt, die über den bisherigen Prognosen liegen.







Der Umsatz des Logwin Konzerns stieg auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen im Geschäftsjahr 2021 mengen- und transportratenbedingt um 64,9 % auf 1.851,8 Mio. Euro (2020: 1.123,3 Mio. Euro). Die Volumenentwicklung und hohe Frachtraten in der See- und Luftfracht im Geschäftsfeld Air + Ocean waren für diese Entwicklung maßgeblich. Das Geschäftsfeld Solutions erzielte ebenfalls einen Umsatz leicht über dem Vorjahresniveau. Im operativen Ergebnis (EBITA) erreichte der Logwin Konzern auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr 100,9 Mio. Euro (2020: 47,8 Mio. Euro) und übertraf das Vorjahresergebnis damit sehr deutlich um 53,1 Mio. Euro. Das Periodenergebnis für das Geschäftsjahr 2021 liegt mit 63,5 Mio. Euro (2020: 34,7 Mio. Euro) voraussichtlich rund 28,8 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. In dem Periodenergebnis berücksichtigt ist eine außerordentliche Abschreibung auf den Firmenwert des Geschäftsfelds Solutions in Höhe von 9,0 Mio. Euro als Resultat der vorgesehenen Überprüfung der Werthaltigkeit des Firmenwerts zum 31. Dezember 2021. Der Free Cashflow liegt mit voraussichtlich rund 89 Mio. Euro (2020: 19 Mio. Euro) der Ergebnisentwicklung folgend ebenfalls sehr deutlich über dem Vorjahr. Die genannten Kennzahlen sind vorläufig und insofern vorbehaltlich der Finalisierung noch laufenden Jahresabschlusstätigkeiten.







Weitere Informationen über die Geschäftsentwicklung werden dem Jahresfinanzbericht 2021 zu entnehmen sein, der voraussichtlich ab Anfang März 2022 unter www.logwin-logistics.com abrufbar sein wird.







Die dargestellten zentralen Steuerungsgrößen (KPIs) sind Bestandteil des im Logwin Konzern eingesetzten Kennzahlensystems und werden Abschnitt "Finanzwirtschaftliche Unternehmenssteuerung" im Konzernlagebericht im Jahresfinanzbericht 2020 entsprechend den Leitlinien für alternative Leistungskennzahlen der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vom 5. Oktober 2015 erläutert und definiert.







Mitteilende Person: Sebastian Esser, Verwaltungsratsmitglied (CFO)







Über die Logwin AG



Die Logwin AG (Grevenmacher, Luxemburg) realisiert für Kunden aus Industrie und Handel effiziente Logistik- und Transportlösungen. Der Konzern erzielte 2021 einen Umsatz von rund 1,9 Mrd. Euro und beschäftigt rund 4.100 Mitarbeiter. Logwin ist in allen wichtigen Märkten weltweit aktiv und verfügt über rund 190 Standorte auf sechs Kontinenten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Solutions und Air + Ocean gehört die Logwin AG zu den führenden Unternehmen am Markt.







Die Logwin AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Mehrheitsaktionärin ist die DELTON Logistics S.à r.l., Grevenmacher (Luxemburg).







Ihr Ansprechpartner: www.logwin-logistics.com



Sebastian Esser



Chief Financial Officer



Tel: +352 719690-1112



sebastian.esser@logwin-logistics.com

















