DGAP-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA





/ Schlagwort(e): Sonstiges













Einzigartige datenbasierte Lösungen von CompuGroup Medical schaffen Mehrwert für den Gesundheitssektor

















03.02.2022 / 15:29









Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





- Starkes Wachstum des datenbasierten CGM-Produktportfolios im Jahr 2021

- Innovatives Produkt für Kontraindikations-Überprüfung THERAFOX unterstützt Kundinnen und Kunden mit bis zu 8 Millionen Anfragen pro Tag

- Arznei aktuell - eine neue Generation der App für Medikations-Überprüfung startet 2021 mit bereits mehr als 250.000 Nutzerinnen und Nutzern, davon 50.000 registrierten Teilnehmenden aus dem Gesundheitssektor

- Datenbasierte Tools schaffen Mehrwert für das Gesundheitswesen und die Industrie

- Patientinnen und Patienten profitieren von verbesserter Diagnose und Therapie

- Nutzung der Möglichkeiten von Big Data und KI, um gemeinsam mit dem Technologiepartner Gotthardt Health Group Diagnosen auf dem immens komplexen Gebiet der seltenen Erkrankungen zu verbessern

- Business Intelligence Tool - CGM BENCHMARKS - von über 3.000 Ärztinnen und Ärzten aus 11 Facharztgruppen abonniert





Koblenz. Die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM) hat ihre einzigartige Marktposition im Gesundheitssektor im Jahr 2021 gestärkt - und damit die Bedeutung von Daten für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung weiter unterstrichen.

Auf Basis der herausragenden Marktposition im ambulanten und pharmazeutischen Sektor und der damit verbundenen Datenbasis, verarbeiten Systeme von CGM in Deutschland täglich bis zu 500.000 anonymisierte Diagnosen und bis zu 800.000 Rezepte in einer hochsicheren, DSGVO-konformen, anonymisierten Daten-Umgebung auf dem neuesten Stand der Technik. Dieser einzigartige Zugang zu Gesundheitsdaten ermöglicht CGM nahezu in Echtzeit tiefgreifende Einblicke in den gesamten Zyklus von der Diagnose über die Verschreibung, bis hin zur Bereitstellung von Medikamenten - eine Fähigkeit, die in der Branche ein Alleinstellungsmerkmal darstellt. Dies führt zu wertvollen Erkenntnissen für Ärzte, Patienten und die gesamte Branche unter Einhaltung höchster Standards für Datenschutz und Datensicherheit. Im Jahr 2021 hat CGM wiederholt bewiesen, diese Daten in innovative Lösungen übersetzen zu können, indem das Unternehmen kontinuierlich zusätzliche Funktionen und Produkte veröffentlicht.

"Wir sind stolz auf den Fortschritt und den Erfolg unserer datenbasierten Produkte", erklärt Dr. Eckart Pech, Geschäftsführender Direktor Consumer & Health Management Information Systems bei CGM. "Mit unseren einzigartigen, hochsicheren Lösungen setzen wir die Vision einer datengetriebenen und effizienteren Gesundheitsversorgung in dedizierte Werkzeuge für Fachkräfte im Gesundheitswesen in nahezu allen Bereichen der Branche um. Dies trägt dazu bei, sowohl die Wirksamkeit als auch die Zugänglichkeit der Gesundheitsversorgung deutlich zu verbessern. In Zukunft werden wir die Einführung unserer datenbasierten Produkte beschleunigen, um die Digitalisierung des Sektors noch weiter voranzutreiben."

Eines der wichtigsten Produkte von CGM verzeichnete im Jahr 2021 einen deutlichen Nutzungsanstieg: THERAFOX - CGMs cloudbasiertes - und offiziell nach der Medizinprodukteverordnung zertifiziertes - Produkt informiert Ärzte über potenzielle Risiken, die die Verordnung eines Medikamentes verursachen könnte. Unerwünschte Wechselwirkungen verschiedener Arzneimittel führen allein in Deutschland jedes Jahr zu 500.000 Krankenhauseinweisungen und zu Tausenden von Todesfällen - und haben damit große Auswirkungen auf die Hospitalisierungsrate. Hier hilft THERAFOX, Leben zu retten und erhebliche Kosten in der Gesundheitsversorgung zu vermeiden. THERAFOX registriert bereits heute bis zu 8 Millionen Anfragen täglich. CGM entwickelt diese innovative Lösung kontinuierlich weiter, um Nutzen und Komfort für das medizinische Personal stetig zu verbessern. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Qualitätssicherung und umfangreiche Sicherheitskontrollen gelegt.

Um einen noch komfortableren Zugriff auf die Datenbank mit mehr als 640.000 Medikamenten und anderen Produkten zu ermöglichen, hat CGM THERAFOX mit der neuen Generation der App zur Medikationsüberprüfung "Arznei aktuell" kombiniert. Das Ergebnis ist eine der umfangreichsten Arzneimittelwissensbasen für Gesundheitsprofis und ein leistungsfähiges Hilfsmittel zur Verbesserung der Medikationssicherheit. "Arznei aktuell" registriert eine Viertelmillion Nutzer, davon mehr als 50.000 Heilberufler.

Ein weiterer Bereich, in dem CGM gemeinsam mit seinem Partner, der Gotthardt Health Group, Mehrwerte schafft, ist das Erkennen seltener Erkrankungen mittels aggregierter Daten und künstlicher Intelligenz. Aufgrund ihres sehr seltenen Auftretens sind solche Krankheiten besonders schwer zu erkennen und zu diagnostizieren. Die tatsächliche Diagnose zu stellen, kann bis zu zehn Jahre dauern - ein oft langer und schmerzhafter Weg für Patientinnen und Patienten. Das Modul identifiziert automatisch Anzeichen für seltene Erkrankungen, wobei aggregierte und anonymisierte Daten verwendet werden. Dabei werden die Ärztinnen und Ärzte in ihrem Diagnoseprozess durch automatische Benachrichtigungen unterstützt. Diese Lösung hilft sowohl dem medizinischen Personal als auch den betroffenen Patientinnen und Patienten, indem sie den Diagnoseprozess auf der Grundlage globaler, ständig aktualisierter Informationen über solche Krankheiten ergänzt und entsprechend verkürzt.

Hier kommen die Daten sowohl den Ärzten als auch den Patienten zugute, indem sie die Effizienz und Effektivität der Diagnoseprozesse und Behandlungen steigern.

Darüber hinaus bietet CGM weitere Möglichkeiten, einen Mehrwert für das Gesundheitswesen zu schaffen. CGM BENCHMARKS ist ein innovatives Business Intelligence Tool für Ärztinnen und Ärzten. So können Kundinnen und Kunden ihre Prozesse optimieren, indem sie Erkenntnisse aus einem Branchenvergleich gewinnen. Angehörige der Gesundheitsberufe erhalten nahezu in Echtzeit Einblicke und Antworten auf Fragen wie: "Wie viele Patienten haben meine Kolleginnen und Kollegen im Durchschnitt?", "Welche Art von Verschreibungen geht mit bestimmten Diagnosen einher?" oder "Welche Art von Leistungen wende ich im Zusammenhang mit welcher Diagnose am besten an?". Auf diese Weise können die Angehörigen der Gesundheitsberufe ihren Wissensstand ergänzen und fundierte, datengestützte Entscheidungen treffen, um ihre tägliche Arbeit zu optimieren.



Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA



CompuGroup Medical ist eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Jahresumsatz von EUR 837 Mio. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 8.500 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.





Kontakt für Redaktionen:



Michael Franz



Head of Brand Communication



T +49 261 8000-6100



F +49 261 8000-3100



E-Mail: presse@cgm.com





Kontakt für Analysten und Investoren:



Claudia Thomé



Corporate Vice President Investor Relations



T +49 261 8000-7030



F +49 261 8000-3200



E-Mail: claudia.thome@cgm.com