Modern Workplace: q.beyond unterstützt Bundesverband BVR beim erfolgreichen Umstieg auf Microsoft 365



- Moderne Collaboration-Tools beim Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

- Große Akzeptanz im Unternehmen durch proaktive Veränderungsbegleitung

- Wandel in eine digitale Arbeitskultur



Köln, 8. Februar 2022 - Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) hat die komplette Office-Suite von Microsoft 365 in Betrieb genommen. Federführender Begleiter dieser Transformation war die q.beyond AG. Der Cloud- und Modern-Workplace-Spezialist unterstützte mit seinen Consulting-Leistungen den Spitzenverband der genossenschaftlichen FinanzGruppe in sämtlichen Projektphasen und insbesondere im Hinblick auf die Veränderungsprozesse durch die neue IT-Architektur von Microsoft.



Vorreiter für die Genossenschaftsbanken



Der BVR koordiniert und entwickelt die gemeinsame Strategie innerhalb der genossenschaftlichen FinanzGruppe, zu der neben den Volks- und Raiffeisenbanken auch die PSD-Banken und Sparda-Banken sowie weitere Institute gehören. Darüber hinaus vertritt der BVR bundesweit und international die Interessen seiner Mitgliedsinstitute. Mit der Umstellung auf Microsoft 365 ist der BVR einer der ersten Anwender für die genossenschaftliche FinanzGruppe. Die q.beyond AG erhielt laut BVR vor allem deshalb den Zuschlag, da sie vergleichbare Modern-Workplace-Einführungsprojekte bereits erfolgreich durchgeführt hat. Die Herausforderung bestand unter anderem darin, die bislang stationär geprägte Arbeitskultur mit einem flexibleren, mobileren und schnelleren Modell zu ergänzen.



"IT nah dran an den Mitarbeitern"



"Mit der tatkräftigen Unterstützung von q.beyond hat der Wandel hin zu einer modernen digitalen Arbeitsplatzumgebung im BVR kräftig an Fahrt aufgenommen. Damit schaffen wir eine zukunftsweisende Zusammenarbeit im BVR und in der genossenschaftlichen FinanzGruppe", sagt Thomas Herbarth, Chief Digital Officer (CDO) beim BVR. "Dank der reibungslosen Einführung können wir heute die Potenziale von Microsoft 365 inklusive Applikationen wie Teams und SharePoint für die Verbandsaufgaben effektiv nutzen. Die Zusammenarbeit im Bundesverband ist deutlich transparenter, unmittelbarer und fokussierter geworden. So nah dran wie heute war die IT noch nie an den Mitarbeiterinnen und den Mitarbeitern des BVR. Sie können jetzt viel mehr Vorgänge selbst anstoßen und umsetzen."



Projekterfolg durch eine proaktive Veränderungsbegleitung



q.beyond entwickelte für den BVR eine "Roadmap", die alle wichtigen Schritte und Erfolgsfaktoren aufzeigte. Dazu gehörte beispielsweise die Identifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als sogenannte "Champions", die dem anstehenden Wandel gegenüber besonders aufgeschlossen sind und ihre Abteilungen mit den neuen Abläufen vertraut machten. Auch die frühzeitige Einbindung des Betriebsrats sowie des Datenschutzes waren Bestandteile der Roadmap. Zudem baute der BVR ebenfalls mit Unterstützung von q.beyond ein Intranet auf Basis von SharePoint auf, das als Kommunikationsplattform Orientierung schafft und für den Übergang zum Digital Workplace und darüber hinaus diente.



Als Folge der Microsoft 365-Einführung verfügt der BVR nun auch über nochmals verbesserte Abläufe in den Bereichen Datenschutz und Cyber Security. In Zusammenarbeit mit q.beyond führte der BVR die für eine Cloud-Umgebung notwendigen Prozesse ein und sensibilisierte die Belegschaft bezüglich der veränderten Sicherheitsanforderungen.



"Beim BVR konnten wir unsere Erfahrung als Rundum-Dienstleister für den Modern Workplace voll ausspielen", sagt Thies Rixen, Mitglied der Geschäftsleitung der q.beyond AG. "Ziel war auch beim BVR neben der Einführung einer IT-Lösung insbesondere den Wandel der Arbeitskultur mit Blick auf die Digitalisierung des Unternehmens voranzubringen." Das Projekt unterstreiche die Position von q.beyond als führenden Modern-Workplace-Spezialist für den deutschen Mittelstand.







Über das Unternehmen:



Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.



Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



