Nassau, 18. Februar 2022 - Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506) erwartet nach dem heute vorliegenden vorläufigen Stand des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 ein Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) in Höhe von etwa 20 Mio. Euro (2020: 18,8 Mio. Euro).



Das Konzern-EBIT wird damit am oberen Ende des zuletzt veröffentlichten Prognosekorridors von 15 bis 20 Mio. Euro erwartet.



Die Angaben zum Konzern-EBIT 2021 sind vorläufig und ungeprüft. Daher kann es zu Abweichungen gegenüber diesen Angaben im geprüften Konzernabschluss 2021 kommen, der am 29. März 2022 veröffentlicht wird.





Kontakt:



Leifheit AG



Petra Dombrowsky



Executive Assistant/CIRO



D-56377 Nassau



ir@leifheit.com



+49 2604 977218

