Düsseldorf, 18. Februar 2022. Der Aufsichtsrat der bet-at-home.com AG hat heute Herrn Marco Falchetto zum Vorstandsmitglied der bet-at-home.com AG bestellt. Herr Falchetto verfügt über umfassende Erfahrungen im Bereich von Online-Sportwetten und Online-Casino. Er war über viele Jahre als Manager und Berater für verschiedene Branchenunternehmen tätig.



Herr Franz Ömer, der die bet-at-home-Gruppe im Jahr 1999 mitgegründet hat, wird zum regulären Ablauf seiner Bestellung Ende Februar 2022 und auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausscheiden. Zu diesem Zeitpunkt wird ebenfalls Herr Michael Quatember zum regulären Ablauf seiner Bestellung und auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausscheiden.





Über bet-at-home.com:



Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming tätig. Mit 5,5 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen zu den populärsten Glücksspielanbietern der Europäischen Union. bet-at-home verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Online-Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Sportwetten und Online-Gaming. bet-at-home ist für sämtliche Konzerngesellschaften in Deutschland, Österreich und Malta nach ISO/IEC 27001:2013 zertifiziert.





Kontakt:



Mag. Klaus Fahrnberger



Head of Investor Relations



+49 211 545 598 77



ir@bet-at-home.com



www.bet-at-home.ag





















